Проект "Экспо-2030 в Одессе" представили президенту Зеленскому

В рамках Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины состоялась презентация проекта "Экспо-2030 в Одессе".

Мероприятие проходило при участии главы государства Владимира Зеленского в пятницу, 29 октября.

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Директор департамента инвестиционной и внешнеэкономической деятельности, международного сотрудничества и туризма Одесской облгосадминистрации Роман Григоришин и соучредитель групп компаний D-group, советник губернатора Одесской облгосадминистрации Дмитрий Старовойтов рассказали о преимуществах проведения в Украине такого масштабного события.

"Всемирная выставка "Экспо" — крупнейшая выставка планеты, где страны демонстрируют уникальность своих культур и национальную идентификацию, свой экономический и научно-технический потенциал. "Экспо" в Одессе — это более 150 стран-участниц, 30 миллионов туристов за полгода, более 3 млрд долларов инвестиций, новые рабочие места", — отметил Роман Григоришин.

По словам Дмитрия Старовойтова, проведение "Экспо" — это мощный толчок к быстрому росту экономики, возможность презентовать себя на международной арене, привлечь иностранные инвестиции, стать туристическим центром, расширить спектр публичной дипломатии и акцентировать внимание на важных геополитических вопросах.

"И главное — это общая национальная цель, объединяющая страну на ближайшие 9 лет. А на месте проведения мероприятия у нас будет готовая инфраструктура для создания крупнейшего в стране технологического парка — Data центров, IT-городка, новейших лабораторий и исследовательских центров, который аккумулирует украинский интеллект. Также это может стать идеальной площадкой для культурного центра и современной киностудии", — отметил Старовойтов.

"Уверен, еще до "Экспо", которое у нас есть все шансы завести в Украину, а именно в Одессу, наша программа восстановления Одессы наберет скорость и будет показывать результат", — подчеркнул Владимир Зеленский после презентации проекта.

Напомним, что Кабмин принял решение о подаче заявки на участие Украины в отборе, а соответствующее письмо за подписью премьер-министра было официально подано в Международное бюро выставок в Париже.

Также инициаторы проекта D-GROUP EXPO-2030 внесли первые 10% от суммы основного регистрационного взноса в размере 105 600 евро. За право проводить "Экспо" Украина будет соревноваться с Южной Кореей, Италией, Саудовской Аравией и Россией.

Выборы страны состоятся в 2023 году путем тайного голосования государств, имеющих членство. Одна страна — один голос.