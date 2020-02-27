Профсоюз ПриватБанка просит закрыть сотрудницу-китаянку на карантин (ДОКУМЕНТ)

Профсоюз сотрудников центрального офиса ПриватБанка обратился к губернатору Днепропетровской области Александру Бондаренко, главе облсовета Святославу Олейнику и мэру Днепра Борису Филатову с просьбой принять меры для обеспечения безопасности сотрудников и недопущения распространения коронавируса. Об этом говорится в обращении профсоюза к чиновникам.

По информации профсоюза, руководитель направления "Управление изменениями" Цзен Ни, гражданка КНР, 31 января 2020 года находилась в отпуске в Китае в зоне, которая граничит с местом вспышки коронавируса COVID-19 и при этом 24 февраля Цзен Ни появилась на рабочем месте в Днепре по адресу Набережная Победы, 30 — в здании, где работает больше тысячи человек.

"Поскольку действующее руководство банка не проинформировало работников об опасности, а на запросы профсоюза имеет устойчивую привычку не отвечать, учитывая обеспокоенность коллектива, особенно после смерти от пневмонии нашей коллеги А. Литвиненко — просим принять срочные меры по изоляции Цзен Ни и прохождению карантина. Также просим правоохранительные органы провести проверку и привлечь к ответственности лиц, которые не приняли должных мер для предотвращения эпидемии вируса.

Напомним, 1 марта у 89 человек, которые находятся на обсервации в медицинском учреждении в Новых Санжарах Полтавской области, повторно возьмут биоматериал для анализа на коронавирус.

В мире по состоянию на 27 февраля подтверждены 82 140 случаев заражения коронавирусом в 37 странах, более 2800 больных умерли, 32 755 выздоровели.