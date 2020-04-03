Производитель пива Corona останавливает работу из-за коронавируса

Мексиканская пивоваренная группа Grupo Modelo заявила, что временно прекратит производство пива Corona и других брендов, экспортируемых в 180 стран.

Причиной стало решение правительства страны о сокращении деловой активности нестратегических предприятий, сообщает Reuters.

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В частности, приостановка будет введена в действие с воскресенья, 5 апреля 2020 года.

"Если правительство даст какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива", — говорится в заявлении пивоваренного производителя.

Известно, что сельское хозяйство и производство продуктов питания в целом считаются основными видами деятельности страны.

Ранее на этой неделе правительство Мексики объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядилось приостановить нестратегические предприятия после того, как число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1000 человек.

Как известно, Grupo Modelo является частью пивоваренной группы Anheuser-Busch InBev, и управляет 11 пивоваренными заводами в Мексике.

Напомним, японская компания Nissan Motor Co, Ltd приняла решение уволить около 3000 сотрудников на трех своих производствах в Испании, работа которых была приостановлена в связи с распространением коронавируса.