Nissan уволит 3000 сотрудников с остановленных заводов в Испании

Японская компания Nissan Motor Co, Ltd приняла решение уволить около 3000 сотрудников на трех своих производствах в Испании, работа которых была приостановлена в связи с распространением коронавируса.

Об этом сообщает газета Nikkei.

В частности сообщается, что завод в Барселоне был остановлен 13 марта 2020 года из-за перебоев с поставками запчастей и введенных испанскими властями ограничений на въезд в страну.

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Газета отмечает, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к сокращению занятости. Сроки приостановки производства не сообщаются. По итогам 2019 года, заводы Nissan в Испании произвели 65 тысяч автомобилей.

В феврале представитель Nissan сообщил, что компания может остановить производство машин в России. По его словам, если Китай не возобновит поставки комплектующих, завод в Санкт-Петербурге будет остановлен.

Bloomberg также сообщал, что из-за срыва поставки деталей Nissan на 2 дня приостановит работу на одном из своих предприятий в Японии, которое выпускает модели Serena и X-Trail.

Ранее стало известно, что итальянский автоконцерн Ferrari на две недели временно останавливает производство автомобилей, чтобы предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников.

Также сообщалось, что Volkswagen Group и Airbus объявили, что закрывают свои заводы в Европе из-за распространения коронавируса. В частности в течение этой недели Volkswagen приостановит производство на заводах в Испании, Португалии (Сетубал), Словакии (Братислава) и заводах Lamborghini и Ducati в Италии, а также готовится закрыть остальные заводы в Европе.