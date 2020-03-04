Провал на таможне и снижение инфляции: о чем говорил Зеленский, увольняя Гончарука

В среду, 4 марта, на внеочередном заседании Верховной Рады выступил президент Украины Владимир Зеленский — гарант обосновал смену состава Кабмина, признал ошибки и обозначил приоритеты страны в будущем. Delo.ua послушали речь главы государства и выбрали ее основные тезисы.

"Это правительство сделало больше, чем прошлые"

Свое выступление Зеленский начал с оценки работы Кабинета министров правительство под руководством Алексея Гончарука — по его словам, у правительства есть как ошибки, так и победы.

"Будем объективными — это правительство имеет достижения. Это снижение инфляции, учетные ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, в частности игорный бизнес и нелегальные АЗС, это начало приватизации госпредприятий, которые разворовывались все эти годы, это кредиты малому и среднему бизнесу. Уменьшение роли государства в экономике", — перечислил гарант.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Он заявил, что ему хотя это правительство сделало больше, чем все прошлые, и ему "не стыдно за это правительство", но он "хотел бы им гордиться". Сегодня же украинцам мало перечисленных достижений. "Это правительство знает, что делать, но знать мало, необходимо делать", — подытожил Зеленский.

Министры провалили работу с промышленностью и ЖКХ

После дани уважения отдельным успехам Кабмина, президент приступил к "разбору полетов", начав с того, что промышленность упала на 5%. "Это продолжается четыре месяц подряд во всех секторах. Правительство не предоставило инструменты, которые стимулируют внутреннее производство и новые производственные мощности", — заявил Зеленский.

В ошибки Правительства глава государства записал также невыплаты зарплат украинским шахтерам. По его словам, провалил Кабмин и разъяснительную работу среди населения по поводу начисления коммунальных платежей.

"Люди запутались из-за хаоса с платежками в январе-феврале. Правительство практически провалило и разъяснительную кампанию, и работу с местной властью и монополистами, для того, чтобы люди во всех регионах ощутили уменьшение цифр в платежках", — рассказал президент.

Контрабанда отправила таможню в нокаут

Во время своей речи прошелся гарант и по таможне — контрабанда никуда не исчезла, при этом невыполнение бюджета за два месяца составило почти 16 млрд гривен, а 13 из них — это "провал поступлений от таможни".

"Бизнес обреченно сигнализирует, что контрабанда полностью не исчезла. А нам рассказывали о решительной и бескомпромиссной борьбе с контрабандой. Но на данный момент выглядит так, что контрабанда отправила таможню в нокаут", — заявил президент.

Реального плана по повышению пенсий — нет

За время своей работы Кабмин, по словам Зеленского, не решил вопрос пенсий: "У нас более 11 млн пенсионеров. Однако реальный план о поднятии их пенсий отсутствует. Большая часть пенсионеров получает меньше 2 тысяч гривен, индексация пенсий сейчас не проведена. Программа повышения пенсий для людей 80 лет пока что не реализована".

Кабмин проиграл борьбу с коррупцией

Поднял глава государства и тему борьбы с коррупцией — пока реальных результатов работы правоохранительных органов в этом поле нет.

"Мы провели ряд реформ, запустили Высший Антикоррупционный Суд, перезагрузили НАПК, вернули ответственность за незаконное обогащение, сняли неприкосновенность, приняли закон об обличителях коррупции. Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией. Сейчас — даже не ничья", — сказал Зеленский.

Приоритеты сохраняются: прекращение войны, евроинтеграция и НАТО

Высказав претензии к работе Кабмина, президент уверил международных партнеров в неизменности приоритетов Украины. "Наш курс остается неизменным. Это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны на Донбассе и возвращение всех наших территорий. Мы и дальше будем двигаться по пути реформ во всех сферах", — подчеркнул гарант.

"Кроме ваших фамилий!"

Не обошел Зеленский вниманием и правоохранительные органы. Он напомнил, что кроме вопроса о правительстве Верховная Рада 4 марта будет заслушивать отчеты всех правоохранительных органов Украины. Зеленский подчеркнул, что он не влияет на их работу. После недовольного гула из зала гарант пошутил — мол, "к сожалению".

Читайте также: Правоохранительный комитет рекомендует Раде уволить Рябошапку

После же президент оговорился, сорвав оглушительные аплодисменты нардепов. Говоря об отмене "телефонного права", когда правоохранителям сверху не спускают никакие фамилии, на которые нужно обратить внимание, Зеленский отреагировал на возмущенные возгласы неоднозначно: "Кроме ваших, да".

Впрочем, глава государства тут же исправился, заявив, что если бы он вмешивался, депутаты это это почувствовали бы.