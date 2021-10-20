Общество 10 минут назад

Проверка учебных заведений: у каждого 10-го работника пищеблока обнаружили стафилококк

Носителей инфекций отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления.

В Украине у каждого 10-го работника пищеблока обнаружили стафилококк В Украине у каждого 10-го работника пищеблока обнаружили стафилококк
В Украине у каждого 10-го работника пищеблока обнаружили стафилококк

В Украине подвели первые итоги внезапных проверок работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка. Их начали 11 октября по всей Украине из-за отравления в хмельницкой школе

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

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По данным региональных Центров контроля и профилактики болезней МЗ, стафилококк обнаружили у 10% протестированных.

Внезапные проверки состоялись в 3 002 заведениях. Проверили 1 410 учреждений дошкольного образования, 1 477 учреждений общего среднего образования, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов, 30 других заведений.

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По состоянию на 19 октября, за 8 дней проверок были обследованы 9 117 человек, из них 3 951 — в учреждениях дошкольного образования, 4 610 — в учреждениях общего среднего образования, 44 — в детских заведениях оздоровления и отдыха, 436 — в интернатах, 76 — в других заведениях.

"По результатам обследований, 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них: 422 человека — в учреждениях дошкольного образования, 455 — в учреждениях общего среднего образования, 3 — в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 — в интернатах, 5 — в пищеблоках других заведений", — сообщили в Минздраве.

Результаты еще 2 283 исследований ожидают.

В Минздраве уверяют, что носителей инфекций отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления.

Напомним, в одной из школ Киева около 50 учеников начальных и старших классов получили пищевое отравление.

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