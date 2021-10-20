Проверка учебных заведений: у каждого 10-го работника пищеблока обнаружили стафилококк

В Украине подвели первые итоги внезапных проверок работников пищеблоков в учебных заведениях на носительство золотистого стафилококка. Их начали 11 октября по всей Украине из-за отравления в хмельницкой школе
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
По данным региональных Центров контроля и профилактики болезней МЗ, стафилококк обнаружили у 10% протестированных.
Внезапные проверки состоялись в 3 002 заведениях. Проверили 1 410 учреждений дошкольного образования, 1 477 учреждений общего среднего образования, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов, 30 других заведений.
По состоянию на 19 октября, за 8 дней проверок были обследованы 9 117 человек, из них 3 951 — в учреждениях дошкольного образования, 4 610 — в учреждениях общего среднего образования, 44 — в детских заведениях оздоровления и отдыха, 436 — в интернатах, 76 — в других заведениях.
"По результатам обследований, 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них: 422 человека — в учреждениях дошкольного образования, 455 — в учреждениях общего среднего образования, 3 — в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 — в интернатах, 5 — в пищеблоках других заведений", — сообщили в Минздраве.
Результаты еще 2 283 исследований ожидают.
В Минздраве уверяют, что носителей инфекций отстранят от работы на время лечения и до полного выздоровления.
Напомним, в одной из школ Киева около 50 учеников начальных и старших классов получили пищевое отравление.