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Путин окончательно вывел Россию из Договора об открытом небе

В РФ вступает в силу закон о денонсации Договора об открытом небе

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора об открытом небе.

Документ опубликовали на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

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Перед этим, 19 мая 2021 года, решение о выходе из договора поддержала Госдума, а 2 июня — Совет Федерации РФ.

Напомним, в мае 2020 года тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из Договора об открытом небе, но оставлял возможность вернуться к его выполнению, если и Россия будет полностью его выполнять.

В свою очередь РФ объявила о начале процедур для выхода из договора в январе 2021 года.

27 мая 2021 года администрация нынешнего президента США Джозефа Байдена сообщила российской стороне, что США не будут возвращаться в Договор об открытом небе.

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Как известно, договор от 1992 года позволяет 34 государствам-членам осуществлять невооруженные наблюдательные полеты над территориями друг друга. США считают, что Россия годами грубо нарушала соглашение.

В частности, в последние годы РФ запретила доступ авиации к отдельным районам в рамках Соглашения. Речь идет об Абхазии и Южной Осетии (которые Россия оккупировала в результате войны с Грузией в 2008 году), Москве, Чечне и частично Калининградской области.

Более того, бюджет Пентагона на 2019 год предусматривал замораживание контактов с Россией в рамках Договора по открытому небу, который был принят в 1992 году между странами НАТО и бывшими государствами Варшавского договора. Его цель — обеспечить возможность совершать облеты территорий друг друга.

На данный момент между РФ и США в сфере контроля вооружений остается в силе только договор New START — договор о стратегических наступательных вооружениях, который продлили еще на 5 лет.

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