Общество 30 минут назад

Рада намерена разрешить отпуск для отцов при рождении ребенка

Парламент проголосовал в первом чтении за введение нового вида отпуска для отцов, а также бабушек и дедушек новорожденных

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Верховная Рада намерена предоставить отцам возможность брать отпуск сроком до 14 дней при рождении у них ребенка. За соответствующий законопроект №3695 в первом чтении проголосовал 301 депутат от всех фракций и групп, голосовавших "против" не было.

Документ предлагает дополнить Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках" указанным новым видом отпуска, который оплачивается за счет работодателя.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Помимо мужчины, жена которого родила ребенка, такой отпуск сможет предоставляться отцу даже если он не состоит в браке с матерью ребенка, но живет с ней. При этом одновременно муж и жена взять такой отпуск не смогут.

Читайте также:
Зеленский подписал закон о "пакете малыша"

Кроме того, отпуск может быть предоставлен бабушке или дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним, в случае если его мать или отец — одиночки.

Законопроектом также предлагается закрепить право на дополнительный отпуск до 10 дней для родителей двух и более детей до 15 лет либо родителей совершеннолетних лиц, имеющих инвалидность с детства.

Напомним также, что в начале ноября Рада приняла закон, позволяющий гражданам Украины менять отчество.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский предлагает отсрочить введение РРО для малого бизнеса до 2022 года
Зеленский предлагает отсрочить введение РРО для малого бизнеса до 2022 года
Для выхода из кризиса вокруг КСУ будет разработан компромиссный законопроект — Разумков
Для выхода из кризиса вокруг КСУ будет разработан компромиссный законопроект — Разумков
НАПК: новый законопроект об ответственности за ложь в декларациях позволит воровать дальше
НАПК: новый законопроект об ответственности за ложь в декларациях позволит воровать дальше
Загрузка...
Новое видео
"Наша цель — Приватбанк", — Олег Гороховский о конкурентах monobank

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Карантин выходного дня в Украине продлевать не будут — Степанов

  3. НАПК: новый законопроект об ответственности за ложь в декларациях позволит воровать дальше

  4. В Бердянске подростки подожгли своего товарища ради "крутого" видео

  5. Биткоин побил рекорд стоимости

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...