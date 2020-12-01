Рада намерена разрешить отпуск для отцов при рождении ребенка

Верховная Рада намерена предоставить отцам возможность брать отпуск сроком до 14 дней при рождении у них ребенка. За соответствующий законопроект №3695 в первом чтении проголосовал 301 депутат от всех фракций и групп, голосовавших "против" не было.
Документ предлагает дополнить Кодекс законов о труде и закон "Об отпусках" указанным новым видом отпуска, который оплачивается за счет работодателя.
Помимо мужчины, жена которого родила ребенка, такой отпуск сможет предоставляться отцу даже если он не состоит в браке с матерью ребенка, но живет с ней. При этом одновременно муж и жена взять такой отпуск не смогут.
Кроме того, отпуск может быть предоставлен бабушке или дедушке или другому совершеннолетнему родственнику ребенка, который фактически ухаживает за ним, в случае если его мать или отец — одиночки.
Законопроектом также предлагается закрепить право на дополнительный отпуск до 10 дней для родителей двух и более детей до 15 лет либо родителей совершеннолетних лиц, имеющих инвалидность с детства.
Напомним также, что в начале ноября Рада приняла закон, позволяющий гражданам Украины менять отчество.