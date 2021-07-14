Разумков рассказал, каким видит орган по определению олигархов вместо СНБО

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что заниматься определением того, кто может подпадать под определение олигарха, которое планируется ввести в Украине, должна особая структура при Нацагентстве по предотвращению коррупции. Об этом он рассказал в интервью изданию Liga.net.

"Мы должны четко определить: кто, на какой срок и когда будет принимать решение. По моему мнению, это должна быть структура при НАПК, которая будет работать на общественных началах. Эта комиссия создается благодаря конкурсу, в рамках которого могут привлекаться также иностранные эксперты", — считает спикер.

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По словам председателя парламента, эти люди должны будут избираться "на весь срок действия закона", но с возможностью смены главы каждые два года или по желанию комиссии.

"Она должна заседать, например, один раз в месяц. Материалы ей должны предоставляться соответствующими структурами. Из тех, что еще там не указаны, может быть Счетная палата. Комиссия получает необходимые материалы, доказательства и имеет непосредственный доступ в соответствующие государственные реестры", — описал свое видение Разумков.

Он также сообщил, что подаст свои правки к законопроекту об олигархах, предлагая расширить перечень лиц, которые должны декларировать встречи с олигархами, чиновниками рангом ниже. Всего же, по данным спикера, на утро 13 июля было подано 98 поправок.

"Я бы даже дошел до [чиновников] категории Б. Потому что очень часто чиновники не делают это самостоятельно, а имеют для этого помощников или работников аппарата", — пояснил Разумков.

В то же время глава Рады подчеркнул, что в предлагаемый им орган чиновники точно входить не должны, поскольку у них в связи с этим возникает конфликт интересов.

"Чтобы никого не обидеть, я всегда стараюсь экстраполировать на себя. Например, есть какой-то председатель Рады, который находится в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса. Он когда-нибудь проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов? Нет. Он будет нормально отчитываться о своих встречах? Нет. Это конфликт интересов? Да", — отметил Разумков.

Он также добавил, что состав СНБО — органа, который президент Владимир Зеленский предложил наделить полномочиями по определению олигархов — меняется и не ограничен по численности.

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"Это может быть 10, 20, 50 или даже 1000 человек. В-третьих, закон пишется на 10 лет. Сегодня президентом является Владимир Александрович Зеленский, но через некоторое время этот закон будет действовать при другом президенте. И большой вопрос, насколько он будет честно использовать этот механизм", — указал спикер парламента.

Напомним, ранее Разумков уже критиковал законопроект Зеленского об олигархах, подчеркивая, что СНБО является координационным органом, который не имеет полномочий определять, кто является олигархом, а кто нет.