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В мире 1 час назад

Рекордный джекпот: француз выиграл в лотерею EuroMillions €200 млн

Выигрыш является 110-м джекпотом, выигранным в Франции, и 500-й джекпот, выигранный во всех странах-участницах с момента запуска игры в 2004 году

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Житель Франции выиграл в лотерее EuroMillions рекордный джекпот в размере €200 млн. Как сообщили в EuroMillions, это самая большая сумма, которую когда-либо выигрывали в этой лотерее.

Предыдущий рекорд составляет €190 млн — джекпоты дважды выигрывали в Великобритании в 2012 и 2019 годах, а также по разу в Португалии в 2014 году и в Испании в 2017 году. 

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До этого рекордным считался выигрыш, зафиксированный в Великобритании в 2011 году — тогда размер джекпота составил 161 млн 653 тысячи фунтов стерлингов или 185 млн евро.

Выигрыш является 110-м джекпотом, выигранным в Франции, и 500-й джекпот, выигранный во всех странах-участницах с момента запуска игры в 2004 году.

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По информации France 24, с момента основания лотереи EuroMillions в 2004 году, французы выиграли почти четверть ее джекпотов — 110 с 499. На втором месте британцы (108 победителей) и испанцы (105).

Кроме Франции, билеты EuroMillions можно купить в Австрии, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Люксембурге, Португалии, Испании и Швейцарии.

У победителя лотереи есть 120 дней, чтобы забрать свой выигрыш. Чтобы принять участие в розыгрыше, обладатель билета должен зачеркнуть произвольную комбинацию из пяти цифр от 1 до 50, а затем выбрать два "счастливых" номера.

Напомним, в июле оператор государственных лотерей "МСЛ" заявил, что уже больше недели не может разыскать украинца, который сорвал лотерейный джекпот в 3 млн грн.

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