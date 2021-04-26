Россия высылает украинского дипломата в ответ на высылку российского Украиной

Министерство иностранных дел России объявило persona non grata сотрудника посольства Украины в РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Данная мера называется в качестве ответа на "недружественные действия украинской стороны", которая 19 апреля объявила нежелательным лицом на своей территории сотрудника посольства РФ в Киеве

"На основе принципа взаимности за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом, persona non grata объявлен сотрудник посольства Украины в России. Ему предложено покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 30 апреля", — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что соответствующая вербальная нота сегодня была направлена посольству Украины в Москве.

"Украинская сторона предупреждена, что в случае продолжения враждебных действий против сотрудников российских дипломатических и консульских представительств на Украине на основе взаимности будут предприниматься дополнительные меры в отношении персонала украинских посольства, генеральных консульств и консульств в России", — заявили в ведомстве.

Напомним, 19 апреля МИД Украины направил в посольство России в Киеве ноту об объявлении советника посольства persona non grata из-за якобы проводившейся им деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, о которой, однако, ничего не сообщалось.

Данная мера заявлялась в качестве ответа на решение о высылке Россией украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Его 17 апреля задержала Федеральная служба безопасности РФ. Дипломата обвинили в шпионаже, а именно в получении закрытой информации баз данных российских правоохранительных органов.

В МИД РФ считают, что эти данные могли понадобиться украинским властям "для подготовки политических репрессий против своих же соотечественников, обладающих двойным гражданством России и Украины или имеющих собственность и родственников" в России.

В то же время в российском дипведомстве заявили, что не считают высылку Украиной советника посольства РФ симметричной мерой в ответ на высылку Сосонюка, поскольку этот советник "не совершал действий, выходящих за рамки дипломатических функций". В связи с этим там пообещали ответную меру, которую, собственно, теперь и приняли.

В свою очередь, в упомянутом сообщении об ответной высылке украинского дипломата из Москвы МИД России ничего предметного не говорит о его якобы "деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом", что дает повод МИД Украины в дальнейшем поступить аналогично — не признать адекватность этой меры и выслать очередного дипломата.