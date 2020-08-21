Рост заболеваемости COVID-19 остановит медицину — Зеленский (ВИДЕО)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дальнейший рост заболеваемости COVID-19 может остановить медицину.

Об этом глава государства заявил во время брифинга в Николаевской области, который транслировал в эфире "112 Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Мы уже на волне до 2 тысяч человек, она (пандемия — Delo.ua) очень опасна, мы не можем делать переоборудование во всех больницах. Поэтому увеличение количества заболевших нам просто остановит полностью медицину, и государство уже ничего не сможет сделать", — заявил Зеленский.

Он добавил, что сейчас все зависит от людей.

"Просто ходите в масках и будьте осторожны. С церквями, на свадьбах, пожалуйста, осторожно, где есть большое скопление людей", — подытожил Зеленский.

Ранее в Офисе президента Украины заявляли, что в случае роста заболеваемости коронавирусом в Украине до более 2 тысяч новых случаев в день, будет расти и число смертей.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зарегистрировано 2 тысячи 106 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

На сегодняшний день, с начала эпидемии в Украине, зафиксировано 100 тысяч 643 случаев заболевания коронавирусом. Из них 51 078 — случаи выздоровления, но 2 207 пациентов умерли.