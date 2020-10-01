СБУ выявила финансовые манипуляции с ценными бумагами почти на 3 млрд грн

Служба безопасности Украины совместно с Государственной налоговой службой и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разоблачила группу компаний-юрлиц, которые проводили махинации на фондовом рынке.

Как информирует пресс-центр СБУ, финкомпании через подконтрольные инвестиционные фонды выдавали фиктивные кредиты связанным предприятиям, предоставляли услуги реальному сектору экономики по выводу средств из оборота предприятий, их конвертации и легализации доходов, полученных преступным путем.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Общий объем таких операций за период 2019 — 2020 годов составил более 2,8 млрд грн.

29 сентября 2020 года по результатам собранных во время досудебного расследования материалов НКЦБФР приняла решение о запрете торговли ценными бумагами двух инвестиционных фондов.

Читайте также: YouControl и НКЦБФР решили вместе бороться против мошенников на финансовом рынке

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Правоохранители проводят дальнейшую отработку предприятий реального сектора экономики, воспользовавшихся услугами противоправной деятельности этой группы для возмещения убытков, причиненных государственным интересам.

Напомним, в конце августа Служба безопасности Украины заблокировала деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду B2B Jewelry.

Ориентировочную сумму денег, присвоенных злоумышленниками из-за приобретенного элитного имущества, инвестирования в бизнес, оценивают в более чем $250 млн.