СБУ задержала еще одного подозреваемого по делу генерала-шпиона Шайтанова

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Киеве фигуранта дела генерала Валерия Шайтанова, бывшего сотрудника Центра спецопераций "А" СБУ.

Задержанный подозреваемый также поддерживал контакты с полковником ФСБ России Игорем Егоровым, сообщает пресс-центр СБУ.

Указано, что в ходе проведения обысков по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.

В частности, силовики изъяли ручной противотанковый гранатомет РПГ-26, подствольный гранатомет и 2 гранаты к нему, пистолет STEYR 1914 с глушителем, винтовку типа карабин, ружье Mauser-Werks, самодельную винтовку с глушителем, 3 гранаты РГД-5 и запалы к ним, похожий на пластид материал, 12 капсюлей-детонаторов и более 9000 патронов различного калибра.

Как отмечается, изъятые образцы вооружения и боеприпасов приобщены к уголовному производству в качестве доказательства и направлены на экспертизу.

Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также на данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. А еще — выясняются все обстоятельства и характер связей подозреваемого с российской спецслужбой.

Напомним, генерал СБУ Валерий Шайтанов был уличен контрразведкой и задержан 14 апреля 2020 года за осуществление разведывательной и террористической деятельности в интересах ФСБ РФ в ущерб государственной безопасности Украины.

15 апреля Шевченковским районным судом города Киева ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается по статьям УК государственная измена и террористический акт под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины.