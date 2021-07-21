СБУ задержала "первого официального пирата" в истории Украины (ФОТО)

Служба безопасности Украины задержала украинца, который захватил судно в Индийском океане и требовал выкуп за его освобождение.

Это первый случай в истории Украины, когда лицу сообщено о подозрении в пиратстве (часть 1 статьи 446 Уголовного кодекса), заявили в пресс-центре СБУ.

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации спецслужбы, пиратом оказался житель Николаевской области. Он устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов. Впрочем, вместо того, чтобы охранять лодку, мужчина сам захватил ее.

"Угрожая оружием капитану корабля, злоумышленник заявил команде, что он требует изменения курса судна и денежное вознаграждение в $500 тысяч. Начались переговоры с менеджерами компании судовладельца, которые продолжались 4 дня", — говорится в сообщении.

Вскоре представителям судоходной компании удалось уговорить пирата сдать оружие и разблокировать лодку за $6 тысяч.

"Но когда злоумышленник вернулся на плавучую базу охранной компании, он захватил ее арсенал и начал новые переговоры. На этот раз требовал $100 тысяч — иначе угрожал выбросить все оружие за борт. Компания отказалась выплачивать выкуп. Злоумышленник успел выбросить часть оружия, а затем его остановили силой", — доложили в СБУ.

Как отмечается, поскольку события происходили в открытом море, то пирата невозможно было привлечь к ответственности (в нейтральных водах не распространяется юрисдикция ни одного государства).

Однако злоумышленника удалось задержать уже в Украине. В ходе спецоперации сотрудников СБУ его разоблачили в Николаеве. С момента приезда на родину он несколько раз менял паспорта и места жительства.

Сейчас ему объявлено подозрение по части 1 статьи 446 УК Украины, то есть в пиратстве, а именно применении насилия, ограблении или других враждебных действиях в отношении экипажа морского судна. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что разоблачение злоумышленника проводили сотрудники Службы безопасности, следствие ведут следователи СБУ при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора Украины.

В то же время в СБУ подчеркнули, что в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма, незаконные акты, направленные против безопасности морского судоходства, отнесены к террористическим преступлениям, расследование и противодействие которым является приоритетом современной отечественной спецслужбы.

Напомним, в июле 2020 года пираты захватили в плен с танкера Curacao Trader у берегов Нигерии также шестерых граждан Украины.

Перед этим, в начале мая 2020 года, возле берегов Экваториальной Гвинеи неизвестные напали на транспортное судно RIO MITONG, которое шло под флагом Коморских островов, и похитили двух членов экипажа, в том числе гражданина Украины.