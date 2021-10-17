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В мире 1 час назад

Сербия увеличила для граждан Украины срок безвизовых поездок

Соглашение об увеличении срока пребывания вступило в силу 15 октября

Белград. Фото: Pixabay Белград. Фото: Pixabay
Белград. Фото: Pixabay

15 октября 2021 года вступило в силу Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Сербия о безвизовом пребывания украинцев в этой балканской стране.

Об этом пресс-служба посольства Сербии сообщила на своей странице в Facebook.

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"Положениями Соглашения предусматривается увеличение срока разрешенного пребывания граждан Украины и Республики Сербия на территории государства другой стороны в рамках безвизового режима поездок до 90 дней в течение 180 дней", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце сентября в ряде СМИ появилась информация, что отдельные государства ЕС поставили вопрос возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Украиной, Грузией и Молдовой из-за злоупотреблений со стороны граждан этих государств.

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг информацию о том, что отдельные страны ЕС подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима с рядом стран, в том числе с Украиной и Молдовой.

90-дневный безвизовый режим посещения стран ЕС сейчас действует для граждан Сербии, Черногории, Македонии (с 2009 года), Албании, Боснии и Герцеговины (с 2010 года), Молдовы (с 2014 года), Украины и Грузии (с 2017 года).

Механизм приостановления действия безвиза предусматривает, что увеличение более чем на 50% случаев незаконного пребывания или низкий уровень одобрения заявлений о предоставлении убежища может привести к повторному введению виз.

К этому же может привести и отказ соответствующих стран принимать обратно своих граждан из стран Евросоюза.

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