Политика и экономика 1 час назад

Сергей Семочко через суд восстановился в должности замглавы Службы внешней разведки

Ранее сообщалось, что у родственником Семочко якобы были российские паспорта, а сам он причастен к вымогательствам

Первый замглавы СВР Сергей Семочко. Фото: скриншот из трансляции Первый замглавы СВР Сергей Семочко. Фото: скриншот из трансляции
Первый замглавы СВР Сергей Семочко. Фото: скриншот из трансляции

Бывшего первого заместителя руководителя Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко восстановили в должности после решения суда — Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил его иск.

Об этом заявили в самом суде на запрос РБК-Украина.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Дело по иску Семочко было открыто в ноябре 2019 года, однако в декабре производство в Окружном админсуде было остановлено до вынесения вердикта Верховного Суда. Последний параллельно рассматривал законность указа пятого президента Украины Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении Семочко.

В начале 2021 года Верховный Суд признал указ незаконным, поскольку экс-замглавы СВР якобы во время увольнения был на больничном. С учетом этого в мае 2021 года Окружной админсуд возобновил рассмотрение иска и 11 августа вынес решение, полностью удовлетворив иск.

В частности, суд признал незаконным увольнение Семочко со службы и с должности замглавы СВР. "Окружной административный суд Киева установил, что обжалуемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не отвечает требованиям действующего законодательства", — говорится в ответе суда.

Читайте также:
Порошенко уволил Семочко

Напомним, что в 2018 году СМИ обнародовали сюжет, в котором говорилось, что семья Семочко владеет под Киевом домами, общая стоимость которых составляет $8 млн. У его ближайших, по заявлению журналистов, родственников были российские паспорта. При этом анализ доходов семьи Семочко за последние восемь лет показал, что у них не должно было хватить средств даже на один из домов.

Кроме того, в СМИ заявили о причастности Семочко к дефициту препаратов для диализа, что, по их мнению, вероятно, было следствием вымогательства откатов у фармакологических компаний со стороны СБУ, в которой Семочко работал до перехода в Службу внешней разведки. В декабре 2019 года Служба безопасности подтвердила наличие российского гражданства у родственников Семочко.

Читайте также:
Для отстранения Семочко от должности нет правовых оснований — глава СВРУ

Позже Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Семочко. Однако последний обвинения в своей адрес отрицает.

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

СБУ задержала двух экс-боевиков "ДНР", причастных к обстрелам украинских позиций
СБУ задержала двух экс-боевиков "ДНР", причастных к обстрелам украинских позиций
СБУ вызывает на допрос Хорошковского и ряд экс-чиновников по делу "харьковских соглашений"
СБУ вызывает на допрос Хорошковского и ряд экс-чиновников по делу "харьковских соглашений"
В порту "Южный" среди бананов нашли еще одну партию 60 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)
В порту "Южный" среди бананов нашли еще одну партию 60 кг кокаина (ФОТО, ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Як впроваджувати інновації на масовому українському ринку — Вадим Сидоренко / GET Business Festival

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Из Турции вернулись украинские спасатели, тушившие лесные пожары (ФОТО)

  3. На Олимпиаде-2024 добавили 4 новых вида спорта, но убрали медальное для Украины карате

  4. На рынке IT в Украине резко растут зарплаты: почему так происходит и при чем здесь новички

  5. Полиция допускает доведение мэра Кривого Рога до самоубийства

Ивент
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
В Києві нагородили "Героїв малого бізнесу". Розповідаємо, кого саме, за що і чим
7 серпня відбулася урочиста церемонія нагородження премією "Герої малого бізнесу 2021". На церемонію прибули понад 130 учасників — представники малого та середнього бізнесу з усієї країни і, звісно, Delo.ua. Розповідаємо, що там відбувалося
Загрузка...