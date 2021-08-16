Сергей Семочко через суд восстановился в должности замглавы Службы внешней разведки

Бывшего первого заместителя руководителя Службы внешней разведки (СВР) Сергея Семочко восстановили в должности после решения суда — Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил его иск.

Об этом заявили в самом суде на запрос РБК-Украина.

Дело по иску Семочко было открыто в ноябре 2019 года, однако в декабре производство в Окружном админсуде было остановлено до вынесения вердикта Верховного Суда. Последний параллельно рассматривал законность указа пятого президента Украины Петра Порошенко от 12 апреля 2019 года об увольнении Семочко.

В начале 2021 года Верховный Суд признал указ незаконным, поскольку экс-замглавы СВР якобы во время увольнения был на больничном. С учетом этого в мае 2021 года Окружной админсуд возобновил рассмотрение иска и 11 августа вынес решение, полностью удовлетворив иск.

В частности, суд признал незаконным увольнение Семочко со службы и с должности замглавы СВР. "Окружной административный суд Киева установил, что обжалуемый указ издан при отсутствии указанных в нем оснований для увольнения истца с военной службы и не отвечает требованиям действующего законодательства", — говорится в ответе суда.

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Напомним, что в 2018 году СМИ обнародовали сюжет, в котором говорилось, что семья Семочко владеет под Киевом домами, общая стоимость которых составляет $8 млн. У его ближайших, по заявлению журналистов, родственников были российские паспорта. При этом анализ доходов семьи Семочко за последние восемь лет показал, что у них не должно было хватить средств даже на один из домов.

Кроме того, в СМИ заявили о причастности Семочко к дефициту препаратов для диализа, что, по их мнению, вероятно, было следствием вымогательства откатов у фармакологических компаний со стороны СБУ, в которой Семочко работал до перехода в Службу внешней разведки. В декабре 2019 года Служба безопасности подтвердила наличие российского гражданства у родственников Семочко.

Позже Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту незаконного обогащения Семочко. Однако последний обвинения в своей адрес отрицает.

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