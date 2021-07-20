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Банки 60 минут назад

Шевченко назвал волну увольнений из Нацбанка "попыткой давления на НБУ"

Глава НБУ прокомментировал массовые увольнения в регуляторе

Кирилл Шевченко. Фото: НБУ Кирилл Шевченко. Фото: НБУ
Кирилл Шевченко. Фото: НБУ

Руководитель Национального банка Украины Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией как попытку осуществить политическое давление на НБУ".

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

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По данным издания, с момента назначения Шевченко год назад Нацбанк покинули около 30% топ-менеджеров. В частности, глава Департамента лицензирования НБУ и 8 коллег заявили об увольнении, пожаловавшись на недостаточную прозрачность и независимость, а также на концентрацию решений в "одних руках".

"Я был разочарован, узнав об этом из СМИ, а не от самих коллег. Я рассматриваю эту пиар-кампанию по поводу отставок как попытку оказать политическое давление на НБУ", — сказал Шевченко.

По его словам, Нацбанк играет "очень важную" роль в экономике. Он добавил, что политическое давление на НБУ "имеет разрушительное и опасное влияние".

"Без дальнейшей антикоррупционной реформы было бы очень трудно защитить права кредиторов и права инвесторов в Украине. Одной из моих целей является защита реформы корпоративного управления в государственных банках. Иначе будущая приватизация никогда не произойдет", — резюмировал Шевченко.

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Ранее стало известно, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы".

Об отставке из Нацбанка начали объявлять и другие работники НБУ, в том числе руководители департаментов.

Вскоре стало известно, что уволенные работники Нацбанка решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября 2021 года. На время до конца лета они решили взять отпуск.

В самом регуляторе пожаловались, что такие решения их бывших работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в Департаменте лицензирования.

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