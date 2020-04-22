Шмыгаль предлагает потерявшим работу на карантине подрабатывать в благоустройстве городов

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, семье из двух родителей и двух детей хватит 16 тысяч грн, чтобы пережить месяц карантина.

Об этом глава правительства заявил в интервью РБК-Украина.

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Шмыгаль подчеркнул — для того, чтобы экономика работала в условиях коронавирусной эпидемии, заработок одного человека должен колебаться в пределах 6-8 тысяч грн. При этом он отметил, если в семье зарабатывает только один человек — этого не хватит. Если же двое и сумма поднимется до 16 тысяч грн, то семье этого хватит.

"Для того, чтобы питаться (суммы в 16 тысяч грн — Delo.ua) достаточно. Если рассматривать одежду, другие предметы и средства быта, тогда согласен, что нет. Но я повторяю, это не на то, чтобы откладывать. Мы говорим сугубо о заработке, чтобы элементарно прожить", — отметил он.

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Исходя из этого, правительство хочет обеспечить украинцев, потерявших заработок, рабочими местами в сфере обустройства городов. По словам Шмыгаля, работа в озеленении, укладка брусчатки даст людям минимальный заработок.

"По нашим расчетам, это около 170 тысяч рабочих мест только в сфере дорожного строительства, которое будет уже в этом году. Конечно, там уже много людей работает, но, по расчетам дорожников, при вложенных 80 млрд грн в эту сферу, это дополнительно 20 тысяч дополнительных основных рабочих мест. Это только в этой сфере, а еще около 150 000 сопутствующих", — подытожил он.

Напомним, что Кабинет министров Украины на заседании 22 апреля продлил карантин, вызванный коронавирусной инфекцией, до 11 мая.