Шмыгаль решил расследовать массовую выдачу Укрэнерго разрешений на подключения к сети

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль инициирует создание рабочей группы при Министерстве энергетики и защиты окружающей среды, целью которой будет рассмотрение о выдаче НЭК "Укрэнерго" большого количества разрешений на присоединение к энергосетям, что стало, по его словам, одной из причин кризиса на энергорынке, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Готов создать при министерстве рабочую группу, которая разберется, как выглядело неограниченное количество разрешений на присоединение к энергосистеме, что привело к таким перекосам, когда мы вынуждены входить в сложные переговоры (с инвесторами в возобновляемую энергетику) и когда чрезвычайно дорогая зеленая энергетика вытесняет дешевую атомную", — заявил Шмыгаль.

По его словам, он поддерживает развитие возобновляемой энергетики, но ее цена должна снижаться.

"Зеленая энергетика — это очень хорошо, и мы к ней придем, но она должна быть дешевой", — сказал премьер-министр.

При этом он не исключил, что будут приняты изменения в законодательство, разрешающие генерации из возобновляемых источников продавать свою электроэнергию по прямым договорам.

Также он сообщил, что НЭК "Укрэнерго" будет дано поручение подготовить подробный отчет о состоянии дел по интеграции в ENTSO-E.

"Пусть подготовят отчет, где мы сейчас находимся по тем процедурам и выполнению заданий по присоединению к ENTSO-E. Заодно проверим и управляемость компании", — отметил Шмыгаль.

Напомним, потребление электроэнергии в Украине в апреле 2020 года снизилось по сравнению с мартом этого же года на 11% и составляет 9028 млн кВт/ч, а по сравнению с апрелем 2019 года — уменьшилось почти на 8%.