Политика и экономика 1 час назад

Шмыгаль заявил, что экономика Украины растет за счет развития инфраструктуры и инвестиций

В правительстве ожидают, что в следующем году рост ВВП будет до 5%

Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: прес-служба КМУ Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: прес-служба КМУ
Премьер-министр Денис Шмыгаль. Фото: прес-служба КМУ

Госинвестиции в размере более 100 млрд грн в развитие инфраструктуры вызвали хороший мультипликативный эффект в экономике. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью LB.ua.

Глава правительства отметил, что инвестированные государством в экономику и инфраструктуру деньги дают мультипликатор 5, то есть они дают пятикратный эффект для экономики от первоначальных вложений с точки зрения налогов, зарплаты, реинвестиций.

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"Убежден, это был один из важнейших факторов того, почему экономика государства упала не на ожидаемые 12%, как прогнозировали часть наших международных партнеров и аналитических центров, а на 4% ВВП. Это один из самых низких показателей. Эксперты подтверждают, что это эффект от инвестиций", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что в этом году правительство продолжает благодаря госинвестициям в инфраструктуру наращивать темп экономического развития.

"Ожидаем, что в следующем году рост ВВП будет до 5% — это тоже результат инвестиций. Мы стараемся развивать и программу "5-7-9", и развиваем новую программу ипотечного кредитования под 7%, также будет образована Государственная финансово-жилая лизинговая компания. Эти вещи будут давать хорошее развитие экономики", — отметил глава правительства.

Он также подчеркнул, что средняя зарплата в Украине сейчас уже выше 500 долларов.

"Это абсолютный рекорд для нашего государства. Для тех же врачей мы в следующем году среднюю зарплату сделаем на уровне 800-900 долларов, а минимальная — на уровне 700 долларов", — заявил Денис Шмыгаль.

По его словам, социологи фиксируют, что 80-90% граждан видят положительные результаты "Большого строительства".

"Учитывая то, что мы этот проект масштабирует на различные отрасли, то это точно станет позитивным сигналом для многих наших соотечественников, ситуация меняется и это должно стимулировать людей жить и работать в Украине", — отметил глава правительства.

Напомним, раньше Денис Шмыгаль заявил, что прямые иностранные инвестиции в Украину выросли на $2,7 млрд.

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