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Sony представила первую линейку смартфонов с переменным фокусным расстоянием камеры

При этом в Украине третье поколение смартфонов Xperia официально продаваться не будет

Фото: скриншот видеопрезентации Фото: скриншот видеопрезентации
Фото: скриншот видеопрезентации

Японская компания Sony 14 марта провела виртуальную презентацию линейки смартфонов Xperia 2021 года, в которую вошли три модели: флагман Xperia 1 III, его уменьшенная версия Xperia 5 III и среднебюджетная модель Xperia 10 III, являющиеся обновленными версиями смартфонов, представленных в прошлом году.

Как пишет ITC.ua, дизайн телефонов остался прежним — с прямыми гранями, стильной черной глянцевой задней панелью и вытянутым экраном с тонкими симметрическими рамками без каких-либо вырезов и отверстий.

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Ключевой особенностью новых смартфонов Sony стала камера: Xperia 1 III и Xperia 5 III являются первыми телефонами, в которых используются телеобъективы с переменным фокусным расстоянием.

Телефото-модуль с "перископической" складной конструкцией позволяет менять эквивалентное фокусное расстояние с 70 мм на 105 мм. При расширении ЭФР светосила падает с F/2,3 до F/2,8. При этом расширение диапазона ЭФР достигается физическим перемещением элементов объектива, оснащенного системой оптической стабилизации и автофокусом Dual PD.

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Кроме инновационного телеобъектива, в конфигурацию камеры входит широкоугольная оптика 24 мм (F/1,7) с оптической стабилизацией и сверхширокоугольной 16 мм (F/2,2). Во всех трех модулях используются сенсоры одинакового разрешения — 12 Мп. В конфигурацию основной камеры Xperia 1 III дополнительно входит сенсор 3D ToF для более точного определения глубины сцены.

Xperia 1 III и 5 III позволяют вести съемку 20 фото в секунду с непрерывной автоэкспозицией/автофокусом (считывание данных происходит на скорости 60 кадров в секунду), сохранять снимки в формате JPG + RAW, записывать замедленное видео 4K при 120 к/с с HDR. Также Sony в очередной раз улучшила функции автофокусировки по глазам Eye AF — теперь она работает в реальном времени.

В Украине новые смартфоны Sony Xperia 2021 года официально продаваться не будут. В Европе и США они появятся в продаже в начале этого лета. Цены пока не сообщаются, но можно ориентироваться на прошлогодние модели, исходя из 370 евро за Xperia 10 II, 900 евро за Xperia 5 II и 1200 евро за Xperia 1 II.

Смартфоны Xperia 1 III и Xperia 5 III делят одну платформу — Qualcomm Snapdragon 888. Главное отличие — в экранах: Xperia 1 III получил 120-Гц панель OLED диагональю 6,5 дюйма и разрешением 4K (1644х3840 пикселей) с защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, тогда как Xperia 5 III оснащается 6,1-дюймовым 120-Гц экраном разрешением 1080×2520 пикселей с защитным стеклом Gorilla Glass 6.

Флагманская модель имеет оперативную память 12 ГБ и 256/512 ГБ флэш-памяти, тогда как его компактная версия — 8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ флэш-памяти.

К общим чертам телефонов относится гибридный слот (одновременно две SIM-карты или же одна SIM и одну карта памяти), разъем 3,5 мм, стереодинамики с фирменной технологией 360 Reality Audio, боковой сканер отпечатков пальцев и защита IP68.

Емкость батареи у обоих смартфонов одинакова — 4500 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью до 30 Вт (от 0 до 50% за полчаса). Флагман также поддерживает беспроводную зарядку Qi и функцию обратной беспроводной зарядки гаджетов.

Среднебюджетный Xperia 10 III в пластиковом корпусе построен на базе Snapdragon 690 и оснащен 6-дюймовым экраном OLED с HDR 10 и 60 Гц. В то же время он выделяется тройной камерой с телеобъективом 54 мм, батарей на 4500 мА·ч, защитой IP68 и яркой цветовой палитрой.

Напомним также, что в конце марта китайская компания Xiaomi провела большую презентацию, на которой показала большое количество новых смартфонов линейки Mi 11 и другие гаджеты, в частности новый флагманский смартфон Mi 11 Ultra.

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