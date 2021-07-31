Создатель стартапа по производству электрогрузовиков может сесть в тюрьму на четверть века

Основателя компании-разработчика электрических грузовиков Nikola Motors Тревора Милтона обвиняют в мошенничестве сразу по трем пунктам, в результате чего ему светит перспектива тюремного заключения сроком на 25 лет.

Как сообщает The Wall Street Journal, Министерство юстиции США обвинило Милтона в сознательном введении инвесторов в заблуждение. Он, как утверждается, делал ложные заявления о продуктах, технологиях и потенциале продаж.

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По информации издания, Милтону предъявили два обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и одно — в махинациях с использованием электронных денег. Бизнесмену грозит конфискация всего имущества.

В издании отмечают, что речь, скорее всего, идет о сумме в более $1 млрд, которую он заработал в результате первой публичной продажи акций Nikola в июне 2020 года. Если подтвердится вина в махинациях с акциями, 39-летнего Милтона могут посадить в тюрьму на срок до 25 лет.

Расследование начала Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) осенью прошлого года. Поводом для него стала жалоба со стороны бывшего акционера Nikola, фирмы Hindenburg Research, которая опубликовала на своем сайте отчет о махинациях производителя электрокаров.

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В нем глава Nikola был назван "искусным мошенником", который обманом заставил General Motors заключить партнерское соглашение. Незадолго до публикации отчета GM приобрела пакет акций стартапа на сумму два миллиарда долларов.

Hindenburg Research назвала большую часть продуктов Nikola подделками, а рекламу — ложью с целью выдать технологии стартапа за передовые. Фирма обратила внимание на то, что грузовик Nikola с надписью Zero Emission Hydrogen Electric, гласившей о водородной силовой установке, на самом деле ехал на сжатом газе.

Ранее сообщалось, что китайского миллиардера Сунь Даву приговорили к 18 годам тюремного заключения — его признали виновным в разжигании конфликтов и провоцировании беспорядков.

Напомним, в начале июля 2018 года бразильский суд вынес приговор по делу 61-летнего бизнесмена Эйке Батисты, когда-то бывшего миллиардером и самым богатым человеком страны.

Он признан виновным в коррупционных нарушениях и был приговорен к 30 годам тюремного заключения.

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