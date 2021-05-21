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В мире 10 минут назад

Spotify запускает трансляции концертов: в Украине их можно будет смотреть за $8

Транслироваться при этом будут не выступления в прямом эфире, а предварительные записи

Фото: GettyImages Фото: GettyImages
Фото: GettyImages

Стриминговая платформа Spotify запускает новый сервис, который будет транслировать живые выступления музыкантов.

Пока намечены пять выступлений с интервалом в неделю: The Black Keys — 27 мая, Rag'n'Bone Man — 3 июня, Bleachers — 10 июня, Leon Bridges — 17 июня, Girl in Red — 24 июня.

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Как отмечает издание Techcrunch, транслироваться при этом будут не выступления в прямом эфире, а предварительные записи, причем не обязательно студийные — исполнителям разрешено делать их в любых местах. Продолжительность выступлений будет составлять 40–75 минут.

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Для потоковой передачи шоу потребуется учетная запись Spotify — платная или бесплатная. При этом отметим, что в разных странах отображается разная цена доступа: так, в Украине это 8 долларов.

Но, к примеру, при заходе на сервис из США и Канады цена "билета" указывается в 15 долларов плюс некий налог, для Франции это 16 евро, для Германии или России — 15 евро, для Великобритании — 15 фунтов.

Spotify при этом не раскрывает информацию, сколько будут получать сами артисты за такие выступления, заявляя, что "все получат гарантированный гонорар за участие в прямой трансляции".

Напомним, что в Украине Spotify запустился в июле 2020 года. Тогда же он начал работу еще в 12 странах бывшего СССР и Западных Балкан.

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