США организовали спецрейс из Украины

Государственным департаментом США и посольством США в Украине был организован специальный чартерный рейс для граждан США, их детей, мужей или жен и легальных постоянных жителей Соединенных Штатов для возвращение домой из Украины на фоне закрытия границ из-за коронавируса.

Об этом сообщает "Голос Америки".

В частности, спецборт запланирован на 15 апреля, вылет из аэропорта "Борисполь" в 17:00 по местному времени и прибытие в город Вашингтон Dulles Airport (IAD) в 01:00 ночью 16 апреля.

Свободных мест в самолете уже нет, впрочем, в Госдепартаменте отмечают, что все те, кто не успел, но до сих пор у них есть желание покинуть Украину, должны написать на электронную почту Государственного департамента США, чтобы попасть в список на потенциальный следующий рейс.

Указано, что платить за перелет пассажирам пока не нужно, впрочем, по возвращению в США все, кто находился на рейсе, позже все же должны будут возместить расходы за перелет государству.

Напомним, согласно последним данным, Штаты находятся на первом месте и по количеству заражений COVID-19, и по количеству смертей от инфекции. Число инфицированных в США — 533 088 пациентов. Из них 20 580 человек умерли и 30 502 — выздоровели.

По состоянию на утро 12 апреля в мире 1 млн 780 тысяч 713 человек заразились коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 108 837 пациентов умерли, и 404 491 — выздоровели.

В Украине по состоянию на 9:00 воскресенья зафиксировали 2777 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 89 пациентов выздоровели и 83 — умерли.