США возобновили санкции против Ирана

Соединенные Штаты Америки снова вводят санкции в отношении Ирана из-за отсутствия прогресса в решении проблемы ядерной программы.

Об этом сообщается в заявлении госсекретаря Майка Помпео, размещенного на сайте Государственного департамента США.

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Как говорится в заявлении, санкции в отношении Ирана возобновляются в соответствии с процедурой возврата согласно резолюции Совета Безопасности ООН.

20 августа США уведомили ООН несоблюдении Ираном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД).

"Это уведомление инициировало 30-дневный процесс, ведущий к отмене ранее отмененных санкций ООН, которые вступили в силу в 20:00 по восточному летнему времени 19 сентября. Это означает, что начиная с сегодняшнего дня все положения резолюций 1696, 1737, 1747, 1803 Совета Безопасности ООН, 1835 и 1929 годы, действие которых было прекращено резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, снова в силе", — отметил Помпео.

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По его словам, США предприняли такой шаг также из-за того, Совет Безопасности не смог продлить эмбарго ООН на поставки оружия Ирану, которое действовало в течение 13 лет.

"Бездействие Совета Безопасности позволило бы Ирану 18 октября закупить все виды обычных вооружений. К счастью, Соединенные Штаты приняли ответственные меры, чтобы этого не произошло. В соответствии с нашими правами по Резолюции 2231 Совета Безопасности ООН, мы инициировали процесс возврата, чтобы восстановить практически все ранее отмененные санкции ООН, включая эмбарго на поставки оружия. В результате мир станет безопаснее", — заявил Помпео.

Помимо эмбарго на поставки оружия, санкции включают в себя такие ограничения, как запрет на участие Ирана в деятельности, связанной с обогащением и переработкой урана, запрет Ираном на испытания и разработку баллистических ракет, а также передачу ядерных и ракетных технологий третьим странам.

Напомним, в январе текущего года США ввели против Ирана секторальные санкции, которые будут затрагивать добывающий сектор экономики, строительство, производство металла и текстиля.

Помимо ограничений против отдельных секторов экономики, были введены также индивидуальные санкции. Под них попали 17 компаний, занимающихся производством и экспортом металла из Ирана, суда, перевозящие грузы из Исламской республики и иранские чиновники, причастные к атакам и нарушению прав человека.