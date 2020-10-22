Стабильный евро и дешевеющий доллар: чего ждать от рынка валют

21 октября спрос на межбанковском валютном аукционе продавцов иностранной валюты на гривню не был удовлетворен — после обеда он превышал предложения. Можно ожидать и 22 октября повышенную потребность в гривне — крупные игроки спешат закрыть свои долги перед государством по налогам и сборам — сыграет на укрепление курса национальной валюты.

"Торговая сессия среды прошла на межбанковском валютном рынке Украины весьма успешно для гривни. Тренд на укрепление национальной валюты был задан с самого утра, лишь в районе обеда доллар США попытался отыграть потерянные позиции, но отсутствие спроса выше уровня 28,30 грн/доллар заставило основных продавцов снижать цену. НБУ и нерезиденты на рынке замечены не были. Торги по паре доллар/гривня закрылись на уровне 28,26 грн/доллар. Евро против гривни за весь день не сдвинулся с отметки 33,51 грн/доллар", — говорит в комментарии Delo.ua аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

22 октября рынок будет ожидать решения НБУ по учетной ставке. Оно должно стать известно уже в 14:00. Однако, аналитики в своем большинстве уверенны, что снижать или увеличивать учетную ставку регулятор не станет и оставит ее на сегодняшнем уровне 6%. Согласно опросу, который провела накануне ICU среди аналитиков рынка, так считают 81,3%. 53,7% опрошенных уверенны, что ставка сегодня и должна оставаться на уровне 6%. Около 30% считают, что ставку нужно немного снизить.

Сегодня, по мнению Гойлова, рынок будет также следить за реакцией мира на развитие ситуации с членом Правления НБУ Екатериной Рожковой. "Многие опасались ее увольнения, но в итоге у нее существенно сократили полномочия. Теперь в зону ответственности Рожковой не входит пруденциальный надзор ("львиная доля" ее полномочий) и этот отдел будет подчиняться напрямую главе НБУ Кириллу Шевченко. Реакция иностранных инвесторов на подобное "соломоново решение" проявится уже сегодня", — говорит аналитик.

Ключевым для украинской гривни Гойлов видит уровень 28,20 грн/доллар. Однако говорит, что по курсу доллара США против гривни ожидается движение в ценовом канале 28,22-28,35грн/доллар, а единая европейская валюта относительно гривни продолжит рост к уровню 33,55 грн/евро.

Тем временем, в четверг, 22 октября, по сравнению со средой, 21 октября, НБУ укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару почти на 10 копеек — с 28,3707 грн/доллар до 28,2737 грн/доллар.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Официальный курс валют на 22 октября:

✅ 1 доллар США — 28,2737 грн;

✅ 1 евро — 33,5312 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 31,2849 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 36,9792 грн.

На межбанковском валютном рынке 22 октября курс доллара к открытию торгов, по сравнению со средой в покупке и в продаже подорожал на 1 копейку. 21 октября торги закрылись на уровне 28,24/28,26 грн/доллар, в четверг открылись курсом — 28,25/28,27 грн за доллар.

Евро на межбанке в покупке и в продаже подешевел на 2 копейки. 22 октября торги по евро стартовали в диапазоне 33,47/33,49 грн за евро. 21 октября закрылись на уровне 33,49/33,51 грн/евро.

По прогнозам дилеров, коридор по доллару на межбанковских торгах сегодня будет 28,15-28,40 грн/доллар, по евро — 33,20-33,75 грн/евро.

На наличном рынке в четверг утром средний курс покупки доллара составил 28,29 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 28,34 грн/доллар. В среду доллар покупали по курсу 28,32 грн/доллар, продавали по курсу 28,38 грн/доллар. Таким образом, в покупке курс доллара потерял 3 копейки, в продаже — 4 копейки.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 33,37/33,45 грн/евро. По сравнению со средой, курс евро не изменился. 21 октября утром евро торговался также в диапазоне 33,37/33,45 грн/евро.