Зеленский тяготеет к социализму и делает ставку на личное лидерство — исследование

Президент Владимир Зеленский, как политик, тяготеет больше к социализму, чем либерализму, делает ставку на личное лидерство и авторитаризм, а также пытается соблюдать баланс между Западным и Восточным векторами в политике.

Об этом свидетельствует исследование "Ценности и убеждения президента Зеленского" преподавателя Киево-Могилянской бизнес-школы, общественного деятеля Валерия Пекара, опубликованное на site.ua.

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В частности, Пекар провел анонимный опрос известных экономистов, политологов и социологов, чиновников разных лет, лидеров ведущих общественных организаций, известных политически нейтральных предпринимателей. Также в эту выборку он включил небольшое количество нынешних народных депутатов (членов парламентской фракции "Слуга народа" и других поровну). В результате было собрано 105 валидных анкет.

"Выборка никоим образом не является репрезентативной, но интересна: все респонденты не просто внимательно следят за политикой, а имеют достаточный уровень компетенции и опыта, чтобы анализировать ее глубину (идеи, а не события). В придачу многие из них довольно много общались с президентом лично", — пишет Пекар.

Респондентам предлагалось оценить ценности и убеждения президента по шести шкалам: социализм или либерализм, олигархия или конкуренция, непотизм (вид фаворитизма, предоставление привилегии родственникам или друзьям независимо от их профессиональных качеств) или меритократия (принцип, по которому определенные должности занимают самые достойные специалисты), личное лидерство или институции, авторитаризм или демократия и, наконец, Западный или Восточный вектор.

"Максимальное значение по каждой шкале в каждую сторону 5. Первые две шкалы касаются экономических взглядов, следующие две управленческих, последние две, соответственно, внутриполитическая и внешнеполитическая. Результат считался как медиана — величина, которая окажется посередине ряда значений, если их отсортировать в определенном порядке. То есть больше нее и меньше нее одинаковое количество ответов (это корректнее, чем среднее арифметическое). Стандартное отклонение по разным шкалам было в пределах 2,38-2,71, в среднем 2,50", — пишет Пекар.

Так, если брать всю выборку в 105 анкет, то Зеленский больше тяготеет к социализму, чем к либерализму. Также заметен значительный крен в сторону олигархии и непотизма. Самое "крайнее" значение получило личное лидерство. При этом президент больше склонен к авторитаризму, а не демократии. А вот позицию во внешнеполитической деятельности он занял нейтральную, оказавшись примерно посередине между двух векторов.

Исследование предпочтений президента Украины Владимира Зеленского. Графика:site.ua

Кроме того, в исследовании есть разделение на три отдельные группы — экономисты, представители бизнеса и общественных организаций. В вопросе внешней политики экономисты, например, считают, что Зеленский больше склонен ориентироваться на Восточный вектор. Остальные две группы придерживаются мнения, что он нейтрален. Представители общественных организаций убеждены, что в управлении гарант максимально далек от работы через институции и делает максимальную ставку на личное лидерство.

При этом все они сходятся во мнениях (хоть и с различным числовым результатом), что президент Украины склонен больше к социализму, олигархии, непотизму и авторитаризму.

Исследование предпочтений президента Украины Владимира Зеленского по отдельным группам. Графика:site.ua

Напомним, что по результатам телефонного опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 12-13 мая 2020 года, единственный украинский политик, которому доверяет чуть больше половины украинцев, — президент Владимир Зеленский. В отношении к другим заметно преобладает недоверие. Но, если бы президентские выборы в Украине состоялись сейчас, спустя год после того, как Зеленский был избран на пост, проголосовать за него были бы готовы 39,3% избирателей.

В частности, у зеленского баланс доверия-недоверия общества позитивный — 57% против 37% соответственно. Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 25%, а не доверяют 33% респондентов, премьер-министру Денису Шмыгалю — доверяют только 14%, а 39% — нет. При этом более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к Разумкову и Шмыгалю.