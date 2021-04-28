Стефанчук: у Зеленского есть формальное основание распустить Верховную Раду

По состоянию на сегодняшний день у президента Владимира Зеленского есть юридическое основание для роспуска Верховной Рады.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в интервью "Украинской правде".

"Если мы говорим о юридических основаниях, а, вы знаете, в Конституции Украины есть четкие основания для нового роспуска Верховной Рады Украины, то по состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть", — заявил первый заместитель главы ВР.

По его словам, речь идет о большом простое в работе парламента.

"Так случилось, что в период с декабря 2020 года по январь 2021 года, я, конечно, могу ошибаться, потому что как раз тогда болел, Верховная Рада не собиралась более 30 дней. И это является формальным основанием для таких вещей", — пояснил Стефанчук.

При этом он не знает, будет ли это основание использовано главой государства.

"Но будет такое право использовано президентом или нет, я не знаю, потому что я могу исходить из того, что сказал президент — пока работа Верховной Рады будет эффективной, направленной на выполнение программы президента, Верховная Рада работать будет", — отметил вице-спикер.

Стефанчук также рассказал, что не слышал разговоров о возможном роспуске Рады.

"Нет. Со мной разговоры о роспуске Верховной Рады не велись, и я не присутствовал при таких разговорах. Потому что, я думаю, что вряд ли новая Верховная Рада позволит настолько эффективно выполнять на законодательном уровне программу президента, как это возможно сейчас", — заявил он.

Напомним, согласно соцопросу группы "Рейтинг", проведенного в начале 2021 года, в случае проведения на тот момент внеочередных президентских выборов за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 21,2% определившихся с выбором.