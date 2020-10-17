Страховой рынок Украины практически не пострадал от коронакризиса — НБУ

Рынок страхования небанковского сектора практически менее всего пострадал от кризисных явлений, возникших на фоне пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), основные показатели деятельности страховых компаний не ухудшались, а их изменение связано в основном с выходом ряда игроков с рынка по собственному желанию.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Так, по данным НБУ, валовые страховые премии компаний, которые продолжали свою деятельность, в I полугодии выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшую долю премий занимает автострахование (КАСКО и ОСАГО). Хотя уровень страховых выплат и вырос до более 30% во II квартале этого года, показатели убыточности даже улучшились, если сравнить с I кварталом 2020 года.

Читайте также: Медицинское корпоративное страхование в контексте пандемии

Таким образом, финансовый результат этого рынка оставался приемлемым. Ключевой проблемой сектора сейчас является невыполнение значительным количеством компаний требований по обеспечению платежеспособности. Эти требования были введены еще Нацкомфинуслуг, однако полноценно заработали с 30 июня этого года.

Так, 57 страховщиков не выполняли в полной мере требования к платежеспособности и достаточности капитала из-за низкого качества активов.

Кроме этого, значительную долю в активах отдельных страховых компаний сейчас составляет неликвидное недвижимое имущество, стоимость которого может быть завышенной.

Поэтому, страховщики, которые находятся в зоне риска, должны привести структуру активов в соответствии с требованиями регулятора и, при необходимости, докапитализироваться для выполнения требований к платежеспособности.

Ранее сообщалось, что страховщикам удалось избежать обесценивания активов и сохранить приемлемый финансовый результат благодаря умеренному росту страховых премий и удержанию устойчивых показателей убыточности.

Карантин больно ударил лишь по тем страховым компаниям, которые имели большой портфель туристического страхования и "Зеленой карты", а вот в сегменте ритейла (КАСКО, ОСАГО) снижение платежей не было критичным.