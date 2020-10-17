Страхование и финуслуги 30 минут назад

Страховой рынок Украины практически не пострадал от коронакризиса — НБУ

Основные показатели деятельности страховых компаний не ухудшались, а их изменение связано в основном с выходом ряда игроков с рынка по собственному желанию

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Рынок страхования небанковского сектора практически менее всего пострадал от кризисных явлений, возникших на фоне пандемии COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), основные показатели деятельности страховых компаний не ухудшались, а их изменение связано в основном с выходом ряда игроков с рынка по собственному желанию.

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Так, по данным НБУ, валовые страховые премии компаний, которые продолжали свою деятельность, в I полугодии выросли на 4,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшую долю премий занимает автострахование (КАСКО и ОСАГО). Хотя уровень страховых выплат и вырос до более 30% во II квартале этого года, показатели убыточности даже улучшились, если сравнить с I кварталом 2020 года.

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Таким образом, финансовый результат этого рынка оставался приемлемым. Ключевой проблемой сектора сейчас является невыполнение значительным количеством компаний требований по обеспечению платежеспособности. Эти требования были введены еще Нацкомфинуслуг, однако полноценно заработали с 30 июня этого года.

Так, 57 страховщиков не выполняли в полной мере требования к платежеспособности и достаточности капитала из-за низкого качества активов.

Кроме этого, значительную долю в активах отдельных страховых компаний сейчас составляет неликвидное недвижимое имущество, стоимость которого может быть завышенной.

Поэтому, страховщики, которые находятся в зоне риска, должны привести структуру активов в соответствии с требованиями регулятора и, при необходимости, докапитализироваться для выполнения требований к платежеспособности.

Ранее сообщалось, что страховщикам удалось избежать обесценивания активов и сохранить приемлемый финансовый результат благодаря умеренному росту страховых премий и удержанию устойчивых показателей убыточности.

Карантин больно ударил лишь по тем страховым компаниям, которые имели большой портфель туристического страхования и "Зеленой карты", а вот в сегменте ритейла (КАСКО, ОСАГО) снижение платежей не было критичным.

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