Стрельба в Казани: в больницах остаются 18 детей, двое — в тяжелом состоянии

В результате стрельбы в гимназии российского города Казани погибли девять человек, включая семерых восьмиклассников, еще 23 пострадали.

Как передает РИА Новости, в настоящее время двое школьников находятся в крайне тяжелом состоянии.

По информации "БФМ.РУ", восемь из 18 госпитализированных детей получили огнестрельные ранения.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли, как минимум, 11 человек, а двум десяткам пострадавших понадобилась помощь медиков.

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Сегодня в Казани состоятся похороны погибших. В связи с этой трагедией в Татарстане объявили 12 мая днем траура.

Напомним, 11 мая в городе Казань (Российская Федерация) двое неизвестных открыли стрельбу в местной гимназии №175.

В результате силовой операции был задержан один из нападавших — 17-летний подросток. Позднее обезвредили и второго нападавшего.

Глава Татарстана Рустам Минниханов рассказал об одном из стрелков: ему 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.