Политика 40 минут назад

Суд арестовал главного палача донецкой тюрьмы "Изоляция"

Пойманный в Киеве Куликовский "переедет" в СИЗО

Фото: Донецкая областная прокуратура Фото: Донецкая областная прокуратура
Фото: Донецкая областная прокуратура

Приморский районный суд Мариуполя 10 ноября избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца Денису Куликовскому — бывшему руководителю незаконной тюрьмы, организованной боевиками "ДНР" в помещении бывшего арт-центра "Изоляция" в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов.

Как сообщает Донецкая областная прокуратура, установлено, что с 2016 года под руководством подозреваемого на захваченном заводе боевики обустроили собственную "пыточную базу", где незаконно содержали гражданских лиц, пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в проведении АТО/ООС.

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"Террористы применяли к заключенным физическое и психологическое насилие с целью получения информации для ведения боевых действий против Украины. Потерпевших часами пытали электрическим током, избивали, держали в бесчеловечных условиях без пищи и воды и принуждали к тяжелому труду", — отмечают в прокуратуре.

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Расследование дела ведет следственный отдел второго управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях (Мариуполь).

Напомним, что о задержании Куликовского в Киеве СБУ отчиталась 9 ноября. Подозреваемому вменяют четыре статьи Уголовного кодекса.

Это часть 2 статьи 149 (торговля людьми), часть 1 статьи 258-3 (создание террористической организации), часть 1 статьи 260 (создание незаконных вооруженных формирований), часть 2 статьи 28 и часть 1 статьи 438 (нарушение законов и обычаев войны по предварительному сговору).

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