За удар полицейского — домашний арест: суд избрал меру пресечения экс-заместителю Кличко

Сегодня, 28 апреля 2020 года, следственный судья Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство о применении меры относительно экс-заместителя КГГА Владимира Слончака и отправил его под домашний арест.

Как сообщает пресс-служба суда, подозреваемому также запрещено с 23:00 до 06:00 следующего дня оставлять жилье.

Кроме того, Владимир Слончак обязан прибывать к следователю, прокурору и в суд по каждому требованию.

Мера пресечения применена пределах срока досудебного расследования до 27 июня 2020 года включительно.

Напомним, 26 апреля правоохранителям поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль из-за того, что водитель не включила фары в темное время суток.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина руководит транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась.

Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по статье 130 ("Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции") Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

На следующий день мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении заявил, что уволил Слончака с занимаемой должности.

После этого Слончак на своей странице в Facebook рассказал об этом инциденте и принес извинения полицейским и общественности за свое поведение.