Политика 1 час назад

За удар полицейского — домашний арест: суд избрал меру пресечения экс-заместителю Кличко

Владимир Слончак обязан прибывать к следователю, прокурору и в суд по каждому требованию

За удар полицейского — домашний арест: суд избрал меру пресечения экс-заместителю Кличко За удар полицейского — домашний арест: суд избрал меру пресечения экс-заместителю Кличко
Владимир Слончак. Фото: Facebook

Сегодня, 28 апреля 2020 года, следственный судья Соломенского районного суда города Киева частично удовлетворил ходатайство о применении меры относительно экс-заместителя КГГА Владимира Слончака и отправил его под домашний арест.

Как сообщает пресс-служба суда, подозреваемому также запрещено с 23:00 до 06:00 следующего дня оставлять жилье.

Кратко и по делу в Telegram

Кроме того, Владимир Слончак обязан прибывать к следователю, прокурору и в суд по каждому требованию.

Мера пресечения применена пределах срока досудебного расследования до 27 июня 2020 года включительно.

Напомним, 26 апреля правоохранителям поступило сообщение от патрульного полицейского о том, что при исполнении служебных обязанностей его ударил неизвестный мужчина.

Читайте также:
Полиция открыла дело по факту "разборок" с участием главы набсовета "Киевгорстроя"

На вызов прибыла следственно-оперативная группа районного управления полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

Выяснилось, что в ходе отработки территории района патрульные полицейские остановили автомобиль из-за того, что водитель не включила фары в темное время суток.

Во время общения патрульные заподозрили, что женщина руководит транспортным средством в состоянии опьянения, однако от прохождения теста на драгере она отказалась.

Полицейские составили на правонарушительницу административный протокол по статье 130 ("Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции") Кодекса Украины об административных правонарушениях.

При оформлении админматериалов из машины вышел нетрезвый пассажир, который агрессивно себя вел и после неоднократных замечаний начал угрожать патрульному и ударил его. Как выяснилось позже, злоумышленник — заместитель председателя Киевской городской государственной администрации.

На следующий день мэр Киева Виталий Кличко в своем видеообращении заявил, что уволил Слончака с занимаемой должности.

После этого Слончак на своей странице в Facebook рассказал об этом инциденте и принес извинения полицейским и общественности за свое поведение.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине хотят создать экологическую полицию
В Украине хотят создать экологическую полицию
Киевсовет покупает партию подарочных часов почти на 4 млн грн: "Имеет место факт сговора"
Киевсовет покупает партию подарочных часов почти на 4 млн грн: "Имеет место факт сговора"
Кличко уволил своего заместителя за драку с полицией (ВИДЕО)
Кличко уволил своего заместителя за драку с полицией (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Сегодня вступают в силу ужесточенные правила к проведению денежных переводов

  3. "Слуга народа" хочет ослабить карантин в регионах, где меньше всего зараженных вирусом

  4. Госпотребслужба будет ежедневно выдавать рынкам разрешение на работу — Ляшко

  5. Украинских заробитчан отправлять за границу сейчас нелогично — МИД

Загрузка...