Суд отпустил под залог главу Черновицкого облсовета, подозреваемого в получении взятки

Высший антикоррупционный суд избрал залог в размере 10 млн гривен в качестве меры пресечения председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну, подозреваемому в получении неправомерной выгоды за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. Об этом сообщает "Слово и дело".

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) настаивал на применении к чиновнику меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 15 млн гривен.

Кроме того, на подозреваемого возложен ряд процессуальных обязанностей, среди которых являться по вызову к детективу, прокурору или в суд; не отлучаться из Черновцов без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать об изменении своего места жительства или работы; не общаться с другим подозреваемым по делу и со свидетелями; сдать паспорта гражданина Украины для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

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Следствие же считает, что существует риск уничтожения доказательств или документов, важных для следствия. Прокурор рассказал, что председатель облсовета уничтожил ряд документов, порвав их и смыв в унитаз, когда детективы пытались попасть к нему домой для проведения обысков.

Также Мунтян якобы может влиять на свидетелей и других подозреваемых, в частности, прокурор напомнил о влиянии председателя облсовета на депутатов и других лиц. В САП считают, что председатель облсовета может препятствовать следствию иным образом или совершить новое правонарушение.

Прокурор САП Игорь Щур в заседании указал, что Мунтяна подозревают в просьбе и получении неправомерной выгоды от черновицкого бизнесмена Юрия Кушнира.

Сам Мунтян возражал против удовлетворения ходатайства. Он вместе с адвокатами считали, что подозрение необоснованно. Председатель облсовета утверждал, что хотел лишь, чтобы бизнесмен Кушнир, который якобы построил много успешных объектов, навел порядок в санатории, вложив инвестиции и проведя реконструкцию.

Мунтян указывал, что этот санаторий работал в убыток и поэтому было принято решение о передаче его в аренду. Председатель облсовета якобы предлагал этот санаторий не только Кушниру, но и другим бизнесменам.

Ко второму подозреваемому по делу — предпринимателю Кушниру суд применил залог в размере 5 млн 44 тысячи 800 гривен с возложением процессуальных обязанностей.

По данным следствия, в июле 2019 года глава Черновицкого облсовета Иван Мунтян попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 400 тысяч долларов США за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса.

В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным лицом части обусловленных средств, а именно 180 тысяч долларов США.

Напомним, 4 февраля 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура вручила уведомление о подозрении председателю Черновицкого областного совета Ивану Мунтяну в получении неправомерной выгоды.