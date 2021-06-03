Суд разрешил заочное расследование по делу о захвате Януковичем госвласти

Шевченковский районный суд Киева дал разрешение провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", — говорится в сообщении.

Известно, что в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента.

По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КСУ по сути ввело в действие Конституцию 1996 года.

1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

Как сообщалось, в январе 2019 года завершился суд по делу о государственной измене Януковича. Экс-президента признали виновным в государственной измене и ведении агрессивной войны и приговорили к 13 годам тюрьмы.

Напомним, 4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента.