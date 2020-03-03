Политика 1 час назад

Суд в Греции освободил из-под стражи бывшего народного депутата Украины

Сергей Мельничук может свободно покинуть территорию Европейского Союза

Суд в Греции освободил из-под стражи бывшего народного депутата Украины Суд в Греции освободил из-под стражи бывшего народного депутата Украины
Сергей Мельничук. Фото: УНИАН

Бывший народный депутат Украины и экс-комбат добровольческого батальона "Айдар" Сергей Мельничук по решению суда в Греции был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского Союза. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

"Министр Арсен Аваков вчера обратился к своему греческому коллеге с просьбой не реагировать на российскую провокацию против бывшего комбата добровольческого батальона "Айдар" Сергея Мельничука. Час назад, по решению греческого суда, Сергей Мельничук был освобожден из-под стражи и может свободно покинуть территорию Европейского Союза", — написал Геращенко.

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Напомним, 1 марта 2020 года на болгарско-греческой границе по запросу России был задержан бывший народный депутат Украины и первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук.

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