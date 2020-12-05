Тернопольский сахарный завод задолжал за вредные выбросы более 23,5 млн грн

С 27 ноября по 3 декабря Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) провела расчет более 47 млн грн убытков за нарушение природоохранного законодательства.
Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.
Как сообщает пресс-служба ведомства, наибольшую сумму ущерба должен уплатить ООО "Радеховский сахар" за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
"Наибольший вред окружающей среде нанесли выбросы в атмосферу загрязняющих веществ Хоростковстким, Збаражским, Козивским и Чертковским подразделениями ООО "Радеховский сахар". Инспекция ГЭИ в Тернопольской области предъявила предприятию претензию на сумму 23 млн 629 000 грн", — проинформировал Малеваный.
По информации ведомства, одно из резонансных нарушений в течение недели произошло в Винницкой области: вырубка леса вдоль автодороги нанесла вреда окружающей среде на 11,7 млн грн.
"Вдоль автодороги М-21 "Выступовичи — Житомир — Могилев — Подольский" было уничтожено 786 деревьев разных пород и диаметров. Сумма убытков составила 11 738 000 грн. Материалы о нарушении направили в Управление СБУ в Винницкой области для принятия решения об открытии уголовного производства", — заявил глава ГЭИ.
Малеваный также подытожил результаты работы инспекторов за прошедшую неделю.
"С 27 ноября по 3 декабря инспекторы ГЭИ провели 444 проверки на 220 объектах и составили 469 административных протоколов. Нарушителям предъявили претензий и исков на сумму 30 525 000 грн. В государственный бюджет взыскали 5 793 000 грн убытков", — добавил глава Госэкоинспекции.
Напомним, за девять месяцев 2020 года сумма ущерба за нарушение природоохранного законодательства в Украине на 140% превысила показатель за аналогичный период 2019 года.