Тернопольский сахарный завод задолжал за вредные выбросы более 23,5 млн грн

С 27 ноября по 3 декабря Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) провела расчет более 47 млн грн убытков за нарушение природоохранного законодательства.

Об этом сообщил председатель Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Как сообщает пресс-служба ведомства, наибольшую сумму ущерба должен уплатить ООО "Радеховский сахар" за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

"Наибольший вред окружающей среде нанесли выбросы в атмосферу загрязняющих веществ Хоростковстким, Збаражским, Козивским и Чертковским подразделениями ООО "Радеховский сахар". Инспекция ГЭИ в Тернопольской области предъявила предприятию претензию на сумму 23 млн 629 000 грн", — проинформировал Малеваный.

По информации ведомства, одно из резонансных нарушений в течение недели произошло в Винницкой области: вырубка леса вдоль автодороги нанесла вреда окружающей среде на 11,7 млн грн.

"Вдоль автодороги М-21 "Выступовичи — Житомир — Могилев — Подольский" было уничтожено 786 деревьев разных пород и диаметров. Сумма убытков составила 11 738 000 грн. Материалы о нарушении направили в Управление СБУ в Винницкой области для принятия решения об открытии уголовного производства", — заявил глава ГЭИ.

Малеваный также подытожил результаты работы инспекторов за прошедшую неделю.

"С 27 ноября по 3 декабря инспекторы ГЭИ провели 444 проверки на 220 объектах и ​​составили 469 административных протоколов. Нарушителям предъявили претензий и исков на сумму 30 525 000 грн. В государственный бюджет взыскали 5 793 000 грн убытков", — добавил глава Госэкоинспекции.

Напомним, за девять месяцев 2020 года сумма ущерба за нарушение природоохранного законодательства в Украине на 140% превысила показатель за аналогичный период 2019 года.