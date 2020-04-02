Треть украинцев верит, что Украине в борьбе с коронавирусом поможет Китай

Больше всего украинцев беспокоят здоровье близких (38%), рост цен на продукты питания (29%), проблемы с покупкой средств индивидуальной защиты (27%), финансовые трудности (20%), возможность заболеть (12%) и остановка междугороднего транспорта (11%).

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии, проведенный с 27 по 30 марта методом телефонных интервью, с использованием компьютера. В ходе опроса проведено 1500 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

При этом 43% респондентов больше опасаются экономических последствий от введения карантина, чем эпидемии коронавируса. Еще 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине, а 14% опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев. По мнению участников опроса, хуже справляются с эпидемией следующие страны: Италия — 47%, Испания — 23%, Украина — 12%, США — 12% (вопрос был открытым, респондент мог назвать более 4 стран). С такими же условиями социологи узнали, какие страны справляются лучше всего с эпидемией. Среди них — Китай (46%), Германия (9%), Беларусь (7%), Украина (6%) и Южная Корея (5%).

"Отвечая на вопрос о том, какие страны или международные организации, могут наиболее эффективно помочь Украине в борьбе с эпидемией коронавируса, 34% украинцев назвали Китай, 11% — Всемирную организация здравоохранения, 10% — Европейский союз, 9% — США, 6% — Россию. Еще 35% считают, что ни одна из стран или организации не сможет этого сделать", — отмечают социологи.

Напомним, что большинство украинцев (57%) считает, что попытки власти бороться с экономическими последствиями карантина, вызванного эпидемией коронавирусной инфекциии, — неуспешны.