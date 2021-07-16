Тысяча рабочих протестует под судом против остановки Николаевского глинозёмного завода

Около тысячи рабочих Николаевского глиноземного завода в пятницу, 16 июля, вышли на очередной митинг под Апелляционным судом Николаевской области. От его решения зависит, говорят митингующие, будет ли у них работа или НГЗ окажется на грани закрытия.

Суд продолжил рассмотрение жалобы юристов завода на решение по иску общественной организации "Стоп шлам", которая требует взыскать с НГЗ более 9,2 млрд грн за якобы экологические нарушения предприятия. При этом в качестве доказательства используется психологическая экспертиза о нанесённом "моральном вреде" 1279 членам этой организации.

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При этом на митинг пришли и представители со стороны организации "Стоп Шлам" в количестве около 30 человек, которые не смогли объяснить свои требования и рассказать рабочим завода, где находится НГЗ.

"Взыскание такой суммы в 9 миллиардов — это фактически смерть завода! Без работы и денег на жизнь останется 10 тысяч человек — работники, члены их семей. Псевдоэкологи и активисты из Киева, которых они наняли, ставят под угрозу одно низ последних работающих промпредприятий Николавщины, которое одних только налогов платит больше 500 млн в год. Они покричат и уедут в Киев, а людям где работать?!", — говорит Алексей Медведь, глава профсоюза НГЗ.

На заводе это называют спланированной рейдерской атакой с участием подконтрольных рейдерам "активистов", "экологов", экспертов, выдавших "нужную" экспертизу и суда, которые просто игнорируют закон и здравый смысл.

"В суде первой инстанции мы предоставили доказательства того, что в качестве пострадавших указаны несуществующие люди, но эти доказательства проигнорированы судьёй, мы показали акты экологических проверок, которые также не приняты во внимание. Уже даже Минюст назвал экспертизу незаконной! Но первая инстанция была глуха и слепа, теперь надеемся на апелляцию", — заявила Оксана Карпенко, начальник юротдела НГЗ.

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюска заявил, что "реальная цель нападения (на завод) — получить большой денежный куш", а от заключения экспертов "глаза вылезают на лоб". Ведь они установили рекордный размер вреда даже без бесед с условными "пострадавшими", просто на основании распечаток из интернета.

"Если экорейдеры добьются своего, то это будет означать арест всего имущество предприятия, в том числе денежных средств завода. Учитывая огромный размер суммы, станет невозможной выплата заработной платы работникам, а производство окажется под угрозой остановки", — добавила Оксана Карпенко.

Напомним, 6 июля рабочие Николаевского глиноземного завода уже выходили на митинг под Апелляционный суд Николаевской области, где рассматривается жалоба на решение Заводского районного суда Николаева, удовлетворившего иск общественной организации "Стоп шлам" к НГЗ. Рабочие называют это "рейдерской атакой" и опасаются остановки предприятия, которая оставит без средств существования около 10 тысяч жителей Николаева.

Как уже сообщалось, скандальному решению Заводского районного суда Николаева предшествовал ряд событий, которые позволили НГЗ говорить об организации целенаправленной атаки на предприятие. Организация "Стоп шлам" была создана всего за несколько месяцев до подачи иска и задекларировала своей целью борьбу именно с НГЗ. Сам иск был подан в ноябре 2020 года — и уже через несколько дней суд оперативно арестовал имущество предприятия. Заявление об аресте имущества завода было рассмотрено срочно ночью, поэтому гарантированно попало к дежурной судье Ирине Бобровой, которая его оперативно удовлетворила. Почему автоматическое распределение было осуществлено после окончания рабочего дня, председатель Заводского суда города Николаева Сергей Щербина объяснить не смог.

Когда журналисты попытались побеседовать с рядовыми членами организации, то установили, что люди, в интересах которых подавался иск, по указанным адресам не проживают. Другие заявили, что подписывали "какую-то бумагу" по просьбе знакомых и вообще ничего не знают о ситуации с заводом. Журналистское расследование, выявившее махинации и подлоги, вызвало настоящую истерику "общественников", заявивших о "давлении на активистов".