Политика 1 час назад

В Харькове новый мэр: Терехова зарегистрировали городским головой

Решение принял горсовет

Игорь Терехов. Фото: Википедия Игорь Терехов. Фото: Википедия
Игорь Терехов. Фото: Википедия

В четверг, 11 ноября, Игоря Терехова на внеочередной сессии уволили с должности секретаря горсовета и назначили городским головой Харькова. Об этом сообщает "Новини Live".

Городская избирательная комиссия признала победителем выборов 54-летнего Игоря Терехова, который   официально стал мэром Харькова.  

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Он — уроженец этого города. Трудовую деятельность начинал стажером-исследователем в Харьковском инженерно-строительном институте. Затем работал на руководящих должностях в различных предприятиях и организациях.

В 2007 году Игорь Терехов стал заместителем председателя Харьковской облгосадминистрации. В 2010 году пришел в городской совет, где работал заместителем городского головы, через пять лет стал первым заместителем мэра.

В 2020 году Терехова выбрали секретарем Харьковского горсовета. Он имеет почетное звание "Заслуженный экономист Украины".

На  выборах, которые прошли 31 октября этого года, Игорь Терехов баллотировался на должность городского головы Харькова. Его признали победителем избирательной гонки, несмотря на многочисленные скандалы.

Напомним, суд отказал Добкину в пересчете голосов на выборах  мэра Харькова

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