Политика и экономика 1 час назад

Украина получит от МВФ $5 млрд на борьбу с COVID-19

Программа будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы после окончания кризиса

Фото: The National Фото: The National
Фото: The National

Международный валютный фонд (МВФ) и руководство Украины достигли соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой программе финансирования stand-by (SBA), чтобы помочь Украине справиться с пандемией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении МВФ в ночь на пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

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"Новый SBA запрошенным объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно $5 млрд) направлен на обеспечение платежного баланса и бюджетной поддержки, чтобы помочь властям устранить последствия шока COVID-19, одновременно консолидируя сделанные до сегодняшнего дня достижения и продвигая вперед важные структурные реформ с целью уменьшения основных уязвимостей", — заявила Иванна Владкова Холлар, возглавлявшая команду сотрудников МВФ в переговорах с Украиной.

По ее словам, такая программа будет обеспечивать способность Украины вернуться к росту и возобновить более широкие реформы, когда кризис закончится.

В агентстве отмечают, что программа stand by также станет катализатором дополнительной двусторонней и многосторонней финансовой поддержки.

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"Соглашение подлежит утверждению руководством фонда и советом исполнительных директоров МВФ. Рассмотрение советом ожидается в ближайшие недели", — говорится в сообщении.

Напомним, в результате переговоров Украина и МВФ отказались от программы расширенного финансирования и вернулись к сотрудничеству в рамках механизма stand-by.

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