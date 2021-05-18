Украина проведет первую выплату по ВВП-варрантам

Украина 31 мая 2021 года осуществит первую выплату по государственным деривативам (ВВП-варрантам), выпущенным в 2015 году.

Сумма выплаты составляет $40,8 млн, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

При этом выплата будет осуществлена относительно 2019 отчетного года. Сумма выплаты, которая подлежит уплате, составляет $40 млн 750 тысяч 645,6.

Указано, что непогашенная условная сумма государственных деривативов составляет $3 млн 239 тысяч 320.

Так, держатели получат выплату в размере $12,58 за каждую $1000 условной суммы деривативов, которые им принадлежат.

Известно, что доходность данных варрантов привязана к показателю ВВП Украины. Выплаты возможны с 2021 года, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть — это показатель развития экономики за два года до того, в 2019 году.

Напомним, в 2019 году ВВП Украины вырос на 3,2% по данным Госстата. По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее, чем 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста.

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в 2021 году Минфин готовится выплатить $40 млн по ВВП-варрантам. Более того, при умеренном росте ВВП к 2040 году выплаты могут достичь $22 млрд.

В 2021 году в бюджете появляется статья выплат по государственным деривативам, размер выплаты по которым составит 1,15 млрд грн.

В 2020 году Украина объявила о завершении выкупа на открытом рынке около 10% своих ВВП-варрантов, выпущенных в ходе реструктуризации внешнего долга со сроком действия до 31 мая 2040 года на номинальную сумму $3,2 млрд.

Как известно, во время кризиса 2015 года Украине удалось снизить стоимость долга и не объявить дефолт. Параллельно с сокращением суверенного и гарантированного государством долга на 20% или $3,6 млрд, были выпущены ВВП-варранты. По ним Украина должна заплатить кредиторам около 19,1 млрд грн в течение 2021-2024 годов.