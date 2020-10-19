Украина проводит военные учения на админгранице с Крымом (ВИДЕО)

Подразделения противовоздушной обороны командования Объединенных Вооруженных сил Украины на одном из полигонов Херсонской области проводят тренировки по защите объектов критической инфраструктуры от вражеских беспилотников.

Об этом со ссылкой на информацию командования Объединенных сил ВСУ сообщает "Укринформ".

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"Для совершенствования навыков по прикрытию объектов критической военной и гражданской инфраструктуры от действий малых вражеских БПЛА и с целью поддержания подготовки наших воинов-зенитчиков на границе с Крымом, беспилотники и днем, и ночью в учебных целях поднимаются в небо. Если в подразделении методически грамотно организована работа и хорошо подготовлен личный состав, уничтожить даже такие ​​малоразмерные цели абсолютно реально. Четкое распределение между имеющимися силами и средствами, которые предназначены для борьбы с БПЛА, позволяет за минимально короткое время визуально обнаружить вражеский беспилотник, параметры его движения и поразить цель", — подчеркнул командующий объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

В свою очередь начальник службы связи с общественностью командования Объединенных сил Евгений Силкин уточнил, что все подразделения ПВО на административной границе с Крымом в свободное от боевого дежурства время постоянно тренируются.

"Все подразделения Противовоздушной обороны проводят тренировки по боевой подготовке на границе с Крымом на постоянной основе. Тренируются они на своих беспилотниках, чтобы навыки операторов БПЛА и зенитчиков не утрачивались. Сейчас цели отрабатывают зенитные установки, а на прошлой неделе выходили ПЗРК "Оса", ЗРК "Бук" и другая техника", — уточнил Силкин.

Он также добавил, что речь идет о сотнях военных и сотнях единиц техники сил Противовоздушной обороны, которые выполняют боевое дежурство на админгранице с Крымом.

Напомним, 27 августа в Ровенской области состоялись авиационные учения, во время которых для посадки самолетов Воздушных Сил ВС Украины перекрыли часть трассы Киев — Чоп.

Также сообщалось, что три стратегических бомбардировщика Военно-воздушных сил США В-52Н в понедельник, 14 сентября, в сопровождении истребителей Вооруженных сил Украины патрулировали воздушное пространство Украины.