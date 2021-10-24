Политика 10 минут назад

Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе

Украина также рассчитывает на более активный подход со стороны ООН к вопросам противодействия военной агрессии РФ

Заявление МИД Украины сделал заявление по поводу годовщины основания ООН Заявление МИД Украины сделал заявление по поводу годовщины основания ООН
Заявление МИД Украины сделал заявление по поводу годовщины основания ООН

Украина подтвердила приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН, которая сегодня отмечает 76-ю годовщину основания. Наше государство также рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе.

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

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"Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыму, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыму и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе", — говорится в сообщении.

В МИД также надеются на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия военной агрессии РФ против Украины.

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Отмечается, что важной задачей остается воплощение усилий по реформированию и совершенствованию ООН, ее укреплению и адаптации к требованиям современности.

"Продолжим проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закреплен Уставом ООН мировой порядок, навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что одним из самых успешных примеров нашего сотрудничества является преодоление гуманитарных последствий российской агрессии.

"Готовые к дальнейшему взаимодействию в этой сфере для обеспечения потребностей пострадавшего гражданского населения вдоль линии разграничения и на временно оккупированных территориях", — заявили в МИД.

Актуальным направлением деятельности ООН в Украине является поддержка процессов восстановления и миростроительства в Донецкой и Луганской областях для мирной и безопасной реинтеграции оккупированных территорий.

Отметим, 23 августа прошел первый саммит Крымской платформы в Киеве. Крымская платформа — это международная площадка по обсуждению путей деоккупации Крыма. По замыслу, платформа будет функционировать на четырех уровнях: глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов.

Напомним, Россия начала перепись населения на территории оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить и не признавать ее.

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