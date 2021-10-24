Украина рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе

Украина подтвердила приверженность принципам современного мироустройства, заложенным в положениях Устава ООН, которая сегодня отмечает 76-ю годовщину основания. Наше государство также рассчитывает на присоединение ООН к Крымской платформе.

Об этом информирует пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыму, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыму и по защите прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к Крымской платформе", — говорится в сообщении.

В МИД также надеются на более активный и конструктивный подход со стороны руководства ООН к вопросам противодействия военной агрессии РФ против Украины.

Отмечается, что важной задачей остается воплощение усилий по реформированию и совершенствованию ООН, ее укреплению и адаптации к требованиям современности.

"Продолжим проводить целенаправленную политику противодействия дерзким попыткам отдельных государств подорвать закреплен Уставом ООН мировой порядок, навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю", — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве отметили, что одним из самых успешных примеров нашего сотрудничества является преодоление гуманитарных последствий российской агрессии.

"Готовые к дальнейшему взаимодействию в этой сфере для обеспечения потребностей пострадавшего гражданского населения вдоль линии разграничения и на временно оккупированных территориях", — заявили в МИД.

Актуальным направлением деятельности ООН в Украине является поддержка процессов восстановления и миростроительства в Донецкой и Луганской областях для мирной и безопасной реинтеграции оккупированных территорий.

Отметим, 23 августа прошел первый саммит Крымской платформы в Киеве. Крымская платформа — это международная площадка по обсуждению путей деоккупации Крыма. По замыслу, платформа будет функционировать на четырех уровнях: глав государств, министров иностранных дел, парламентов и экспертных кругов.

Напомним, Россия начала перепись населения на территории оккупированного Крыма. Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество осудить и не признавать ее.