Украинцам запретили посещать кладбища в поминальные дни — МВД

В Национальной полиции заявили, что в поминальные дни посещать кладбища будет запрещено, вблизи них будут дежурить усиленные патрули полиции.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.

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При этом указано, что посещение не будет запрещено лишь в случае осуществления захоронений.

"Решением государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 21 апреля 2020 года председателям областных и Киевской городской государственной администрации при участии органов местного самоуправления поручено запретить посещение гражданами кладбищ, отдельных мест захоронений в традиционные послепасхальные поминальные дни, кроме случаев осуществления захоронений", — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно постановлению Министерства здравоохранения Украины от 21 апреля 2020 года "Относительно противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) в поминальные дни", местным органам власти рекомендуется закрыть для посещения кладбища, кроме случаев захоронений при условии соблюдения противоэпидемических правил.

В полиции отметили, что вместе с нацгвардейцами во время проведения поминальных дней будут обеспечивать правопорядок и следить за соблюдением карантинных ограничений. В частности, на службу выйдут 22 тысячи силовиков, также будут дежурить усиленные патрули вблизи кладбищ.

Напомним, решением Священного Синода Православной церкви Украины поминальные обряды были перенесены на Троицкую родительскую поминальную субботу — 6 июня 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Киеве местная власть приняла решение о закрытии кладбищ в столице до 6 июня в рамках карантина.