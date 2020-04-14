В Киеве закрывают все кладбища и переносят поминальные дни

Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Киеве по согласованию с религиозными организациями поминальные дни перенесены на июнь.

Об этом сегодня, 14 апреля, в своем видеообращении заявил Киевский городской голова Виталий Кличко

"Подчеркиваю также, что в поминальные дни все кладбища города по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям будут закрыты", — сказал Кличко.

Мэр подчеркнул, что поминальные дни перенесено на 6 июня.

Кличко добавил, что представители религиозных конфессий согласились с необходимостью перенести поминальные дни.

Перед этим стало известно, что Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин.

Ранее сообщалось, что с 16 апреля в Киеве усилят контроль на постах на всех въездах в город в связи с распространением коронавируса.

По состоянию на 9:00 14 апреля в Украине зарегистрировано 3 тысячи 372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

В начале апреля Киевская горгосадминистрация дала определение термину "общественному месту", где, согласно постановлению Кабинета министров, с 6 апреля обязательно необходимо надевать маску.

Напомним, что в конце марта правительство продлило карантин из-за коронавирусной инфекции на 30 дней — до 24 апреля, а также ввело режим чрезвычайной ситуации по всей территории страны.