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Карантин: с 18 апреля в Киеве ограничат доступ к кладбищам

Исключение касается только захоронений — с соблюдением норм, установленных на время карантина

Карантин: с 18 апреля в Киеве ограничат доступ к кладбищам Карантин: с 18 апреля в Киеве ограничат доступ к кладбищам
Лесное кладбище в Киеве. Фото: antikor.com.ua

В Киеве, начиная с 18 апреля 2020 года, будет ограничен доступ к городским кладбищам.

Об этом сообщил киевский городской председатель Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 17 апреля, сообщает УНИАН.

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Он напомнил, что в эти выходные дни в столице будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер, в частности, возле храмов.

Предполагается, что представители полиции, муниципальной стражи и муниципальной охраны совместно будут патрулировать территории перед церквями, а также публичные места и зоны отдыха.

"С завтрашнего дня будет ограничен доступ и к городским кладбищам. Исключение касается только захоронений — с соблюдением норм, установленных на время карантина", — подчеркнул мэр Киева.

Ранее Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний и митрополит Киевский, предстоятель Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав призвали верующих праздновать Пасху дома и не подвергать себя и близких опасности.

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Тем временем полиция заявляет, что не допустит провокаций и массового скопления людей возле храмов во время проведения богослужений на Пасху.

В то же время глава Нацполиции Игорь Клименко заявлял, что в пасхальное воскресенье, 19 апреля, власти не будут запрещать служение в храмах — более того, полиция не будет заходить в храмы, даже если там будут происходить нарушения карантина.

Напомним, на Пасхальные праздники в Киевской области продолжают действовать ограничительные мероприятия, связанные с карантином из-за коронавирусной инфекции.

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