Экономика 1 час назад

Украинцы присоединились к американским разработчикам ПО для аэрокосмической сферы

Инженеры Progresstechgroup приступили к разработке IT обеспечения для аэрокосмической сферы

Украинцы присоединились к американским разработчикам ПО для аэрокосмической сферы Украинцы присоединились к американским разработчикам ПО для аэрокосмической сферы
Фото: NASA/Unsplash

Инженеры Progresstechgroup приступили к разработке IT-обеспечения для аэрокосмической сферы. Об этом в компании сообщили на своей странице в Facebook.

"Профессиональные качества украинских программистов с использованием современных технологий в области проектного менеджмента, преумноженные накопленными знаниями "Прогресстех-Украина", позволили получить компании первый портфель IT заказов, а также статус официального поставщика инженерных услуг крупнейшего игрока аэронавигационного сектора", — заявили в компании.

Ранее специалисты Progresstechgroup реализовала ряд демонстрационных проектов по созданию востребованных в отрасли программных продуктов и приложений.

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Кроме того, по информации компании, первым проектом в аэрокосмической сфере стало прототипирование интерфейсов технической и архитектурной валидации, а также разработка human-in-the-loop системы оценивания.

Напомним, ранее команда украинских инженеров Progresstechgroup приняла участие в проектировании самолетов нового семейства Boeing.

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Сообщалось, что группа компаний со штаб-квартирой в Хьюстоне (США) работает на мировом рынке инжиниринговых услуг с 1991 года. В ее состав входят украинский партнер Boeing "Прогресстех Украина", "Тукана Инжиниринг Украина", участвующая в создании самолетов Гольфстрим по заказу Spirit, а также Сoupi Inc, которая разрабатывает программное обеспечение в области моделирования сыпучих материалов, и работающая по контрактам с различными организациями США, от NASA до фармацевтических компаний.

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