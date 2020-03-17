Украинцы возвращаются домой из Словакии пешком

Украина и Словакия договорились об открытии пешего перехода через пункт пропуска (ПП) "Вышне-Немецке — Ужгород" до 19:00 22 марта для украинских граждан, желающих вернуться домой.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Государственную таможенную службу.

По информации издания, с сегодняшнего дня, 17 марта, с 9:00 на пункте пропуска "Вышне-Немецке — Ужгород" представители двух соседних государств организовали централизованные перевозки граждан Украины на автобусе через границу. При этом, формально пересечь пешком этот ПП нельзя, только на авто.

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В ЦТС отмечают, что украинские пограничники на "красной" линии измеряют температуру тела граждан, дальше их размещают в автобусе, который направляется на паспортный и таможенный контроль. Когда автобус пересекает границы пункта пропуска, людей высаживают.

Процедура прохождения границы занимает 15 — 20 минут. Сейчас эвакуации ожидает около 100 украинских граждан.

Украина продолжает эвакуацию своих граждан из пункта пропуска Ягодин на границе с Польшей. Этой ночью эвакуировали 890 украинцев. Как сообщают пограничники, еще 1550 человек транспортировали из Рава-Русской и 950 — из Краковца.

Кроме того, Украина также просит Польшу открыть пеший пункт пропуска "Шегини — Медыка".

Напомним, на сегодняшний день возвращения в Украину ждут 3 тысячи 644 украинца, которые сейчас находятся за границей.