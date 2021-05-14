Финансы 40 минут назад

Украинская ассоциация платежных систем исключила GlobalMoney из списка участников

Основной причиной исключения стали регулярные негативные обращения членов ассоциации и негативная репутация GlobalMoney

Украинская ассоциация платежных систем исключила GlobalMoney из списка участников Украинская ассоциация платежных систем исключила GlobalMoney из списка участников

Украинская ассоциация платежных систем UAPS исключила ООО GlobalMoney из списка своих участников.

Об этом говорится в сообщении UAPS.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Основной причиной исключения стали регулярные негативные обращения членов ассоциации и негативная репутация GlobalMoney.

"В качестве официального заявления мы утверждаем, что Украинская ассоциация платежных систем очень ценит каждого из наших участников на платежном рынке. Вместе мы создаем и поддерживаем атмосферу конструктивного диалога и здоровой конкуренции, которая была и остается главным драйвером развития финансовых услуг Украины, а также следит за репутацией всех членов Ассоциации", — передает пресс-служба UAPS.

Напомним, 31 марта стало известно, что Национальный банк Украины провел внеплановую проверку ООО GlobalMoney, которая продолжалась с декабря 2020 по февраль 2021 года. Организация проверялась на соответствие "Закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения".

Позднее, в апреле, издание "Подробности" со ссылкой на свои источники сообщило, что против одного из владельцев платежной системы GlobalMoney Вячеслава Стрелковского Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции.

Известно, что среди конечных бенефициаров и теневых компаний есть люди из окружения Януковича, в частности — правая рука Юрия Иванющенко ("Енакиевского") Иван Аврамов.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине за год выросло количество официальных миллионеров
В Украине за год выросло количество официальных миллионеров
За месяц объем международных резервов Украины составил более $28 млрд
За месяц объем международных резервов Украины составил более $28 млрд
В МВФ заявили, что ожидают большего прогресса от Украины для получения транша
В МВФ заявили, что ожидают большего прогресса от Украины для получения транша
Загрузка...
Новое видео
Борис Шестопалов: Что сегодня делает бизнес более устойчивым?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Суд отправил Медведчука под домашний арест вместо СИЗО, как просила прокуратура

  3. В Киеве разоблачили во взяточничестве главу управляющей компании Печерского района (ФОТО)

  4. Защитить свое. Как иностранный инвестор судится с украинским партнером за долги

  5. "Гражданская война без оружия": Израиль охватили столкновения евреев и арабов

Ивент
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Антикризовий PR-марафон: комунікації під час всеосяжного хаосу
Під час марафону відбудуться три панельні дискусії за участі найкращих PR-фахівців та експертів з комунікацій
Загрузка...