Украинская ассоциация платежных систем исключила GlobalMoney из списка участников

Украинская ассоциация платежных систем UAPS исключила ООО GlobalMoney из списка своих участников.

Об этом говорится в сообщении UAPS.

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Основной причиной исключения стали регулярные негативные обращения членов ассоциации и негативная репутация GlobalMoney.

"В качестве официального заявления мы утверждаем, что Украинская ассоциация платежных систем очень ценит каждого из наших участников на платежном рынке. Вместе мы создаем и поддерживаем атмосферу конструктивного диалога и здоровой конкуренции, которая была и остается главным драйвером развития финансовых услуг Украины, а также следит за репутацией всех членов Ассоциации", — передает пресс-служба UAPS.

Напомним, 31 марта стало известно, что Национальный банк Украины провел внеплановую проверку ООО GlobalMoney, которая продолжалась с декабря 2020 по февраль 2021 года. Организация проверялась на соответствие "Закону о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения".

Позднее, в апреле, издание "Подробности" со ссылкой на свои источники сообщило, что против одного из владельцев платежной системы GlobalMoney Вячеслава Стрелковского Совет национальной безопасности и обороны может ввести санкции.

Известно, что среди конечных бенефициаров и теневых компаний есть люди из окружения Януковича, в частности — правая рука Юрия Иванющенко ("Енакиевского") Иван Аврамов.